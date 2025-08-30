Трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным состоится, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится. В то же время он назвал маловероятной двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Такое заявление Трамп сделал в субботу, 30 августа, в Овальном кабинете во время интервью изданию Daily Caller. Его, в частности, спросили, по какому важному вопросу у него возникли разногласия с Путиным на Аляске, о чем Трамп писал в Truth Social.

"Не знаю. Мы ладили. Вы видели, у нас были хорошие отношения в течение многих лет, очень хорошие. Вот почему я действительно думал, что мы это сделаем. Мне бы очень хотелось, чтобы это было сделано. Возможно, им придется воевать еще немного дольше. Знаете, просто продолжать воевать – бессмысленно, но воевать", – заявил Трамп.

Он заявил, что готов предоставить гарантии безопасности, даже если это потребует американской авиационной поддержки, чтобы остановить войну.

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос был решен. Это не наши солдаты, но каждую неделю погибает пять-семь тысяч, в основном молодые люди. Если бы я мог это остановить и хотя бы с время от времени запускать самолет в небо –в основном это сделают европейцы, но мы, мы бы помогли им", – заявил Трамп.

Он также в очередной раз заявил, что "это не наша война", и так считает "много людей".

"Мы тратили сотни миллиардов долларов на эту войну. Сейчас мы продаем оборудование НАТО... НАТО платит за оборудование. Мы ни копейки не тратим на эту войну. Но если мы можем помочь Европе – они хотят, чтобы это было решено; если мы можем им помочь, я готов это сделать", – сказал президент США.

Он добавил, что "здесь речь идет о жизни многих людей".

