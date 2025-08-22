"Я точно знаю, что делаю": Трамп сказал, как будет действовать, если Россия и Украина не договорятся через две недели. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что он примет решение о возможных санкциях против страны-агрессора России через две недели. За это время Киев и Москва должны провести встречу, однако если она не состоится, для американского президента будет важно, какая из сторон в этом виновата.

Об этом Трамп сказал в пятницу, 22 августа, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не исключил, что Штаты могут решить вообще не предпринимать никаких действий.

"Думаю, я узнаю о позиции России и, откровенно говоря, Украины. Нужны двое... Тогда я решу, что нам делать... Или это масштабные санкции, или масштабные тарифы, или и то, и другое. Или мы ничего не делаем и говорим: "это ваша борьба", – заявил политик.

"Посмотрим, чья это будет вина", – так Трамп ответил на вопрос, что он будет делать, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

"Если есть причины для этого, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, будет ли у них встреча. Это будет интересно увидеть. А если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу. Но я буду знать через две недели, что я собираюсь делать", – резюмировал президент США.

Что Трамп говорит о встрече Зеленского и Путина

Трамп пожаловался, что глава украинского государства Владимир Зеленский и главарь Кремля Владимир Путин продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. Он также признал, что остановить войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем ему казалось.

Президент США сравнил взаимодействие Зеленского с Путиным с взаимодействием масла и уксуса, которые, как известно, не смешиваются, поскольку относятся к разным типам веществ.

"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе, знаете, это как масло и уксус. Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам, но посмотрим. А потом увидим, придется ли мне там быть", – сказал Трамп.

Аналитика ситуации от СМИ

Как пишет The Guardian, ссылаясь на чиновников американской администрации, знакомых с ситуацией, Трамп решил отойти от процесса организации переговоров между Зеленским и Путиным. Он предлагает, чтобы Украина и Россия самостоятельно договорились о двусторонней встрече.

Сам Трамп намерен занять выжидательную позицию, чтобы оценить, возможна ли вообще такая встреча.

После встречи с президентом Украины и европейскими лидерами Дональд Трамп хвастался тем, что "быстро достиг" мирного соглашения по войне в Украине. Но уже через четыре дня после этого настроение американского лидера кардинально изменилось, и теперь Трамп заявляет, что у Киева нет шансов выиграть войну без новых, причем более мощных атак вглубь территории России.

Речь идет об одном из последних постов президента США в соцсетях, где он отметил, что "впереди – интересные времена". В The Wall Street Journal это назвали "угасающим оптимизмом" по поводу усилий Трампа урегулировать войну политическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 августа, в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Владимира Путина.

