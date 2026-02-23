'Системно используется для вербовки террористов': после теракта во Львове у Зеленского заговорили об ограничении Telegram

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук предлагает ограничить работу социальной сети Telegram. Чиновница сделала такое заявление после теракта во Львове, который произошел 22 февраля.

По ее словам, если для защиты жизней людей и национальной безопасности необходимо ограничить возможности таких платформ, это следует сделать. Впрочем, как ни странно, свое резонансное сообщение Ирина Верещук опубликовала именно в своем Telegram-канале.

"Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах. В который раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и осуществления терактов", – написала заместитель главы ОП.

По мнению Ирины Верещук, это "напоминание нам подумать о функционировании Telegram" и других анонимных платформ в украинском информационном пространстве во время войны.

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", – резюмировала свое сообщение Верещук.

22 февраля в традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчиком теракта со взрывами во Львове, которые прогремели в центре города, было государство-агрессор РФ. Исполнителей россияне завербовали через Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также предупредил, что россияне намерены и в дальнейшем устраивать нападения на украинцев, похожие на теракт во Львове. Есть соответствующие данные разведки о таких планах врага, поэтому надо делать больше для защиты людей.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове был совершен теракт: в городе прогремели несколько взрывов. К утру воскресенья было известно уже о 25 пострадавших, также погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

