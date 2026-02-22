'Она выбрала путь служения людям': опубликовано фото 23-летней полицейской, погибшей во время теракта во Львове

Во Львове в результате ночного теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ее жизнь оборвалась во время выполнения служебных обязанностей.

Коллеги и родные вспоминают девушку как светлого, искреннего и преданного своему делу человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Во время ночного теракта во Львове мы потеряли нашу коллегу полицейскую Викторию Шпильку. Ей навсегда 23..." – идет в сообщении.

Виктория родом из Волыни. Впоследствии вместе с родителями она переехала в Херсон. Выбрав путь служения людям, девушка поступила во Львовский государственный университет внутренних дел, после окончания которого стала в ряды патрульной полиции.

Службу начала на Херсонщине. С 2023 года продолжила работу уже на Львовщине, где и выполняла обязанности в день трагедии.

Коллеги вспоминают Викторию как отзывчивую, открытую и неравнодушную. Она умела поддержать в сложный момент, найти слова, которые придавали сил. По словам побратимов, девушка никогда не жаловалась, добросовестно несла службу и оставалась верной Присяге. Справедливость и ответственность были для нее не просто словами, а жизненными принципами.

Осенью прошлого года Виктория вышла замуж. Ее муж также служит в патрульной полиции. Они вместе строили планы на будущее, мечтали и работали бок о бок.

"Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строками неописуемая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Неответы на сообщения. Невозвращение домой. Нет слов, которые могли бы это унять. Мы помним! Мы не простим. Светлая память Виктории. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал ее. Навсегда в строю", – добавили в полиции.

Что предшествовало

После полуночи в воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели два взрыва. Есть погибшая и раненые правоохранители, которые прибыли в центр города на вызов. Сначала сообщалось, что общее количество пострадавших – не менее 15, к утру было известно уже о 24 пострадавших.

Предположительно, ЧП произошло в центральной части города недалеко от ТЦ Magnus и львовского СИЗО (эти здания являются соседними).

Львовская областная прокуратура сообщила, что в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.

По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв.

