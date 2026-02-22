Нацполиция показала задержание подозреваемой в совершении теракта во Львове. Фото и видео

Во Львове правоохранители задержали женщину, которую подозревают в совершении теракта в центре города. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения.

Национальная полиция обнародовала фото и видео задержания подозреваемой. Соответствующие кадры показала пресс-служба ведомства.

Взрывы произошли около 00:30 в центральной части Львова. Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, которые были заложены в мусорные баки.

В результате теракта погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще 25 человек получили травмы различной степени тяжести, 11 из них госпитализированы. Среди раненых – шестеро правоохранителей, которые находятся в тяжелом состоянии.

К раскрытию преступления привлекли оперативников и следователей львовской полиции, сотрудников криминального анализа, криминалистов, взрывотехников, кинологов и другие профильные службы. После взрывов в городе развернули масштабную специальную операцию.

В результате совместных действий полицейских и пограничников 7 пограничного Карпатского отряда подозреваемую удалось установить и задержать в течение нескольких часов. Ее обнаружили в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

По информации следствия, задержанной является 33-летняя жительница Ровенской области. Предварительно установлено, что она действовала по указаниям так называемого "куратора" спецслужб РФ: изготовила самодельные взрывные устройства и разместила их в заранее определенных местах.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители продолжают следственные действия и устанавливают все обстоятельства преступления.

Известно, что в результате ночного теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ее жизнь оборвалась во время выполнения служебных обязанностей.

