Россия готовится к новым терактам против украинцев: Зеленский озвучил данные разведки

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне намерены и в дальнейшем устраивать нападения на украинцев, похожие на теракт во Львове. Есть соответствующие данные разведки о таких планах врага, поэтому надо делать больше для защиты людей.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в воскресенье, 22 февраля. Он отметил, что должно быть больше активности и больше вовлеченности громад, местных руководителей, правительственных институтов, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу.

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", – заявил гарант.

Зеленский сообщил, что обстоятельства теракта во Львове сейчас полностью анализируются, многие факты уже установлены. В частности, исполнители были завербованы через Telegram, а за организацией теракта стоят россияне.

"МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу", – сказал президент.

Он сообщил, что поручил проработать меры и методы реагирования, чтобы исключить подобные преступления. У наших правоохранителей уже есть определенный опыт противодействия – десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам, сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 февраля во Львове был совершен теракт: в городе прогремели несколько взрывов. К утру воскресенья было известно уже о 25 пострадавших, также погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. Женщина скрывалась в одном из райцентров области.

