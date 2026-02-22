Зеленский о теракте во Львове: не все сейчас можно говорить публично

Часть информации по расследованию теракта во Львове пока не подлежит публичной огласке. По состоянию на 22 февраля, ведется следствие, поэтому подробности сообщат позже.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Незадолго до этого глава государства провел очередной селектор.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о деталях расследования теракта во Львове. В то же время президент подчеркнул, что не вся информация может быть обнародована на этом этапе.

По словам главы государства, правоохранители уже задержали нескольких человек. В рамках процессуальных действий установят все обстоятельства происшествия и проверят причастность задержанных.

"Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу", – сообщил глава государства.

Напомним, ранее глава МВД отметил, что теракт, который 22 февраля произошел во Львове, мог быть выполнен по заказу страны-агрессора России.

По данным журналистов, вероятная исполнительница преступления – гражданка Украины, которая жила в другой области. Женщину завербовали представители российской ФСБ и предоставили ей инструкцию по изготовлению взрывчатки. По указаниям, она собственноручно изготовила устройство.

Вероятную исполнительницу удалось задержать в городе Самбор, на Львовщине.

Теракт во Львове: подробности

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели два взрыва. В результате теракта погибла полицейская и пострадали более двух десятков правоохранителей.

Первый взрыв прогремел около 00:30, а второй примерно через десять минут после него. Оба взрыва произошли в центральной части Львова, недалеко от торгового центра Magnus и городского СИЗО. Местные Telegram-каналы сообщали, что звук взрывов был слышен даже за пределами города.

По данным прокуратуры, первое сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина поступило на номер 102 в 00:30. По прибытии первого патрульного экипажа произошел первый взрыв, второй – во время подъезда следующего наряда. Поврежден служебный автомобиль полиции и гражданский транспорт.

К утру количество пострадавших правоохранителей возросло до 25, шестеро из них находятся в критическом состоянии. В результатеночного теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ее жизнь оборвалась во время выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 18 февраля, в Коломые Ивано-Франковской области прогремел взрыв. Чрезвычайное происшествие произошло в помещении ТЦК.

Также напомним, Служба безопасности по горячим следам задержала российских агентов, которые в Киеве взорвали авто неподалеку от одного из зданий СБУ 11 февраля этого года. Одним из злоумышленников оказался военнослужащий ВСУ, который оставил место службы на Сумщине.

