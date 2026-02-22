Исполнительнице теракта во Львове сообщили о подозрении: новые подробности дела. Фото

Вечером, 22 февраля, задержанной за теракт в центре Львова сообщили о подозрении. Правоохранители готовят ходатайство в суд для избрания женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что женщину обвиняют в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.

Начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив сообщил, что подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, унесшего жизнь 23-летней полицейской и приведшего к ранению еще более 20 человек.

Сейчас с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъятыдоказательства противоправной деятельности.

Все неотложные следственные действия осуществляются при участии прокуроров, которые координируют ход расследования. Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Детали теракта от Офиса генпрокурора

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Установлено, что накануне в промежутке с 23:00 до 23:30 по адресу на ул. Данилишина, 20 были заложены два самодельных взрывных устройства. По данным следствия, это сделала жительница Ровенской области, которая с сентября временно проживала во Львове.

Около 00:30 на линию "102" поступил звонок из Харьковской области от уже установленного следствием лица с информацией о якобы проникновении в магазин на ул. По прибытии экипажа полиции произошел взрыв, а по прибытии второго наряда – еще один.

После установки взрывных устройств женщина сбежала на такси. Взрывчатка, вероятно, была активирована дистанционно.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе. Устанавливается причастность к теракту представителей РФ.

