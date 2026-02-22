Теракт во Львове: пострадавших уже 24. Новые детали, фото и видео с места ЧП

В ночь на 22 февраля во Львове был совершен теракт: в городе прогремели несколько взрывов. К утру воскресенья было известно о 24 пострадавших, также погибла 23-летняя полицейская.

Видео дня

О последствиях теракта рассказали в Национальной полиции Украины. Там также показали жуткие кадры с места.

Количество пострадавших в результате теракта во Львове возросло до 24 человек

Утром в воскресенье, 22 февраля, в Нацполиции обновили данные по количеству пострадавших в результате ночного теракта во Львове: если ночью сообщалось о 14 пострадавших, к утру их количество возросло почти вдвое.

"Теракт во Львове: в результате взрывов погибла полицейская, ранены еще 24 человека", – говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти их", – добавил чиновник.

В полиции рассказали, что около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

"По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, сдетонировали самодельные взрывные устройства.

"В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – отметили в Нацполиции.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Досудебное расследование осуществляет УСБУ во Львовской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к совершению преступления лиц. Максимальная санкция статьи, которую им инкриминируют, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью во Львове прогремели два взрыва. Погибла полицейская, есть раненые правоохранители, которые прибыли в центр города на вызов. На тот момент было известно о 15 пострадавших. Происшествие квалифицировали как теракт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!