Составляющие для взрывчатки покупались в местном гипермаркете: новые подробности подготовки теракта во Львове

В деле о теракте во Львове появились новые подробности относительно подготовки преступления. По предварительным данным, подозреваемая самостоятельно приобрела все составляющие для изготовления взрывных устройств в местном строительном гипермаркете.

Правоохранители уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения, которые могут стать ключевыми доказательствами в производстве. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По имеющимся данным, 33-летняя жительница Ровенской области, которую подозревают в совершении теракта во Львове, приобрела необходимые компоненты в крупном строительном гипермаркете города. Речь идет не только о бытовой химии, но и о значительном количестве металлических элементов – гвоздей, болтов и гаек.

Следствие считает, что эти предметы были использованы как поражающие элементы в самодельных взрывных устройствах. Именно они, по предварительным выводам экспертов, вызвали значительное количество травм среди пострадавших.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения гипермаркета. На них, по информации источников, зафиксирован момент приобретения подозреваемой комплектующих, которые впоследствии были использованы для изготовления взрывчатки. Сейчас видеоматериалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательств.

Что предшествовало

После полуночи в воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели два взрыва. Есть погибшая и раненые правоохранители, которые прибыли в центр города на вызов. Сначала сообщалось, что общее количество пострадавших – не менее 15, к утру было известно уже о 25 пострадавших.

Предположительно, ЧП произошло в центральной части города недалеко от ТЦ Magnus и львовского СИЗО (эти здания являются соседними).

Львовская областная прокуратура сообщила, что в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.

По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв.

Позже стало известно, что правоохранители задержали женщину, которую подозревают в совершении теракта в центре города.

В результате совместных действий полицейских и пограничников 7 пограничного Карпатского отряда подозреваемую удалось установить и задержать в течение нескольких часов. Ее обнаружили в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

По информации следствия, задержанной является 33-летняя жительница Ровенской области. Предварительно установлено, что она действовала по указаниям так называемого "куратора" спецслужб РФ: изготовила самодельные взрывные устройства и разместила их в заранее определенных местах.

Известно, что в результате ночного теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ее жизнь оборвалась во время выполнения служебных обязанностей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть информации по расследованию теракта во Львове пока не подлежит публичной огласке. По состоянию на 22 февраля продолжается следствие, поэтому подробности будут позже. Незадолго до этого глава государства провел очередной селектор.

