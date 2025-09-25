Во Франции зафиксировали пролет неидентифицированных беспилотников над военной базой: что известно

В округе Марна, Франция, над расположенной там военной базой Мурмелон-ле-Гран был зафиксирован пролет "неизвестных беспилотных летательных аппаратов" – в зоне, где использование БПЛА запрещено. Хотя инцидент произошел еще в ночь на 22 сентября, только сегодня, 25 сентября, его подтвердил ведомственный военный департамент округа.

В военном департаменте Марны отмечают, что над базой пролетели "небольшие по размеру" дроны. Местное издание L'Union, которое первым сообщило об инциденте, утверждает, что "устройства были значительных размеров".

Также в военном департаменте Марны отметили, что хотя владельцы и операторы этих БПЛА неизвестны, это "не дроны, которыми управляют военные". Речь идет о новом тактическом учебном центре управления дронами, расположенном неподалеку, на базе 51-го артиллерийского полка.

Территория базы Мурмелон-ле-Гран охватывает более 10 тысяч гектаров. На ограждении объекта по периметру есть соответствующие предупреждения о запрете запусков дронов.

В целом чиновники Марны этот инцидент охарактеризовали как "исключительный". Военные подчеркнули: "в настоящее время нет никаких оснований считать, что речь может идти о вмешательстве иностранных государств".

Так или иначе, продолжается расследование в отношении нескольких замеченных над базой неизвестных беспилотных аппаратов. Также военные этой французской базы уверяют, что после инцидента приняли меры для повышения бдительности на объекте.

Что предшествовало

Тема стала актуальной после того, как в ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По имеющимся данным, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Президент США Дональд Трамп, впервые комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка". В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицал, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Дроны над странами Северной Европы

Вечером в понедельник, 22 сентября, над Данией и Норвегией было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Ни один из дронов не был сбит – согласно заявлению полиции Копенгагена, они "исчезли". Дания и Норвегия проведет совместное расследование обоих случаев. OBOZ.UA здесь собрал информацию об инцидентах в каждой из стран.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты уверены: страна-агрессор РФ способна быстро развернуть пусковые площадки для запуска боевых дронов, причем"в зоне их поражения оказывается почти вся Европа, включая половину территории Испании и Мадрид". То есть в зоне поражения "все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона".

