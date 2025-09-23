УкраїнськаУКР
В Дании и Норвегии объявляли тревогу из-за неизвестных дронов: что происходит

Вечером в понедельник, 22 сентября, над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – были замечены неизвестные дроны. Из-за них объявляли тревогу, в Копенгагене приостановили работу аэропорта.

OBOZ.UA собрал информацию об инцидентах в каждой из стран.

Дания

В крупнейшем аэропорту Дании в Копенгагене был остановлен прием и взлет самолетов после того, как в воздушном пространстве были замечены дроны.

"Аэропорт CPH пока закрыт для взлетов и посадок, поскольку в районе было замечено 2-3 больших дрона. Срок закрытия пока неизвестен", – сообщили в полиции.

Согласно данным FlightRadar, более 35 рейсов, направлявшихся в аэропорт Копенгагена, были перенаправлены в другие аэропорты из-за ситуации с дронами. Больше всего самолетов приняли Мальме, Биллунн, Орхус и Гетеборг.

Представитель аэропорта заявил, что полиция работает над идентификацией дронов, но отказался предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на то, что расследование продолжается, пишет Reuters.

Анетт Остенфельдт из полиции Копенгагена сказала изданию SVT, что обнаруженные беспилотники большие, это не такие дроны, которые люди запускают как хобби.

Норвегия

В норвежской столице Осло над военной зоной крепости Акерсхус также была объявлена тревога из-за дронов.

По словам оперативного руководителя Ойвинда Хаммерсволда, дроны обнаружили военные. В связи с этим инцидентом были задержаны два человека из Сингапура, сообщает NRK.

Задержанные ожидали допроса. Вероятно, им также будет выписан штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября по инициативе еврокомиссара по вопросам обороны Андриуса Кубилюса состоится встреча Европейского Союза по реализации проекта "Стена дронов". К участию пригласили семь государств-членов ЕС – Эстонию, Латвию, Финляндию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию, а также Украину. В то же время представителей Словакии и Венгрии на это событие не пригласили.

Планируется оценить потребности государств, которые уже столкнулись с угрозами беспилотных атак и вторжений, в частности Румынии и Польши. ЕС вместе с партнерами должен определить, какие шаги необходимо предпринять для укрепления "дронного барьера".

