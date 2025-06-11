'У меня нет никаких обид': Трамп уже не исключает примирения с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обижается на своего бывшего советника, миллиардера Илона Маска. Глава Белого дома предположил, что может наладить отношения с Маском, но отметил, что потенциальное примирение не является его приоритетом.

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Об этом он сказал в интервью New York Post. В разговоре с журналисткой Мирандой Девайн Трамп заверил, что он не "обвиняет" Маска в разрыве их союза, но "немного разочарован".

"Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Это невероятно. Это лучшее, что мы когда-либо подписывали в этой стране... И когда он это сделал - я был не в восторге. Так жаль... " – сказал президент США.

Трамп также думает, что Маск сожалеет обо всем сказанном в его адрес.

"Я думаю, ему действительно очень жаль, что он это сказал", – отметил глава Белого дома.

Когда журналистка спросила у Трампа, сможет ли он когда-нибудь восстановить хорошие отношения с Маском, он предположил, что мог бы, но, отметил, что сначала "нужно навести порядок в стране".

"Моя единственная функция сейчас – вернуть эту страну к другому уровню – более высокому, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать", – сказал президент США.

Отметим, что это интервью New York Post опубликовал 11 июня, но записано оно было 9 июня.

Напомним, всего за несколько дней до этого интервью, 7 июня, Дональд Трамп заявлял, что не хочет вообще ничего слышать о примирении с Илоном Маском, не планирует восстанавливать отношения с ним или разговаривать в ближайшее время.

В день выхода интервью с Трампом, 11 июня, Илон Маск сделал шаг к примирению с президентом США Дональдом Трампом после громких публичных разборок и взаимных обвинений в соцсетях. Он заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях в отношении главы государства.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся прямо "в прямом эфире", когда лидер США и американский миллиардер начали публично обвинять друг друга.

Как сообщал OBOZ.UA:

Все началось с того, что миллиардер раскритиковал налоговый законопроект, который подписал президент США. После этого Трамп отметил, что "разочарован в Маске", и заявил, что он выиграл бы выборы "и без Илона".

Маск упрекнул Трампа за неблагодарность и отметил свою роль в том, что республиканец таки вошел в Белый дом.

Илон Маск также намекнул на возможность создания новой партии. Миллиардер 5 июня провел опрос среди пользователей соцсети Х, которая ему принадлежит, о целесообразности создания в США новой политической партии. "За" проголосовали 82,5% опрошенных.

Трамп, в свою очередь, начал угрожать Маску отменой государственного финансирования. Он заявил, что "Маск сошел с ума", а его Tesla никому не нужны.

После этого Илон Маск заявил о причастности Дональда Трампа к делу бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве и склонении несовершеннолетних к проституции. Маск заявил, что это и есть "настоящая причина", по которой файлы этого дела не были обнародованы.

Также OBOZ.UA собрал хронологию отношений Илона Маска и Дональда Трампа. Ключевые моменты их отношений показывают, как они развивались от приверженности и поддержки до взаимных оскорблений и публичного скандала, и какие последствия они имели для бизнеса и политики США.

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