Во Львове прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар: первые подробности. Видео

Во Львове вечером 16 марта был слышен взрыв, после которого загорелся автобус на одной из стоянок. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент подтвердил мэр Андрей Садовый. Около 22:10 понедельника он написал в Telegram: "Это не общественный транспорт... Детали выясняем".

Местные паблики утверждают, что инцидент произошел на Галицком перекрестке. Сильный взрыв жители услышали около 21:55, а вспышку видели аж на Княгини Ольги.

По неподтвержденным данным, автобус стоял в этом районе якобы долгое время, казалось, что был заброшенным. Пламя по нему распространилось мгновенно.

Отдельные Telegram-каналы заявляют, что уже после возгорания на автобус упал высоковольтный провод. Далее произошли перепады напряжения, частично исчезло электричество.

Как писал OBOZ.UA:

– 8 марта в Шевченковском районе Львова произошла стрельба, в результате которой ранения получил мужчина.

– 25 февраля на улице Листа во Львове прогремел взрыв в жилом доме. Из-за чрезвычайного происшествия два человека были травмированы, их госпитализировали. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

