США і Украина: почему союзники вдруг оказались по разные стороны интересов
Ще раз стисло нагадаю систему координат, в якій розвиваються українсько-американські стосунки.
• 1 •
Після Другої світової війни склався світовий порядок, який мав на меті не допустити, щоб хтось міг кинути виклик США – єдиному безумовному переможцю війни. Цей порядок мав стримувати СРСР та обмежувати всіх інших. Цей порядок працював десятки років, але нині не працює – Китай кинув виклик США.
• 2 •
США прагнуть позбавитися цього старого світового порядку, перевести світ із режиму сили права в режим права сили, від альянсів та домовленостей – до сильних і слабких, від ролі світового поліцейського – до ролі найкрутішого чувака.
• 3 •
Два ключові завдання американської зовнішньої політики:
- послабити Китай як основного суперника (а для того треба відірвати Росію від Китаю);
- послабити Європу як потенційний центр сили.
• 4 •
Україна заважає США реалізувати ці два головних завдання: наша стійкість призводить не до послаблення, а до посилення Європи; не до посилення, а до послаблення Росії (що веде до збільшення її залежності від Китаю).
• 5 •
Таку прикру перешкоду треба було би розчавити, але не можна. Тому що Україну підтримують американські виборці.
• 6 •
Це тому, що ми Давид проти Голіафа. Вся західна цивілізація стоїть на цьому архетипі: малий слабший, що має правду й Боже благословення, проти великої тупої злобної жорстокої сили. Цей архетип повторюється тисячі разів в історії та культурі: триста спартанців, Олександр Македонський, американські колоністи проти Британської імперії (так, вони також Давид, як і ми!), гобіти проти Саурона, Гаррі Поттер проти Волдеморта, фрімени та повстанці за свободу проти імперії зла в Дюні та Зоряних війнах тощо.
• 7 •
Оскільки не можна знищити Україну й не можна миритися з її існуванням, треба зробити так, щоб вона сама вбилася, вкоротила собі віку. Це можна зробити тиском, переконуванням, що так краще.
• 8 •
Якщо вам здається, що американські цінності суперечать американським інтересам, то вам не здається. В таких випадках варто перевіряти, може, щось не так або з вашими цінностями, або з вашими інтересами. (З української точки зору з американськими цінностями все гаразд, а інтереси сформовані хибно: американські інтереси в тому, щоб мати Європу союзником, а відірвати Росію від Китаю пізно, неможливо, недосяжно).