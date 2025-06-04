Закон "для свиней" и "отвратительная мерзость": Маск резко выступил против идеи Трампа

Американский миллиардер, экс-руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск резко раскритиковал принятый Палатой представителей законопроект о внутренней политике. Принятие которого педалирует президент США Дональд Трамп.

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Об этом Маск написал на своей странице в X. "Извините, но я просто больше не могу этого терпеть. Этот огромный, возмутительный, переполненный "свиными расходами" законопроект о расходах Конгресса – это отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", – написал Маск.

Упоминая "свиные расходы", Маск использовал термин "pork-filled". Так называют государственные расходы, которые идут на конкретные проекты в избирательных округах, чтобы удовлетворить местных избирателей и повысить шансы членов Конгресса на переизбрание. Такие расходы действительно часто критикуют за неэффективность и расточительство.

Миллиардер подчеркнул, что принятие законопроекта увеличит и дефицит федерального бюджета США до 2,5 трлн долларов. Маск добавил, что это "обременит американских граждан сокрушительно неподъемным долгом".

В американской администрации уже отреагировали на его слова. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президенту Дональду Трампу об этом известно, но это ничего не меняет.

"Президент уже знает позицию Илона Маска по этому законопроекту. Это не меняет мнения президента. Это один большой хороший законопроект, и он его придерживается", – сказала Ливитт.

Следует отметить, что он довольно редко выступает против решения администрации президента Дональда Трампа, на избрание которого выделил сотни миллионов долларов и в администрации которого некоторое время занимал должность. Но именно эту инициативу Маск критикует уже не впервые – в мае он заявил, что эта инициатива подрывает работу DOGE.

"Мегазаконопроект", как его называют американские СМИ, был принят нижней палатой Конгресса США 22 мая 215 голосами против 214. Он содержит широкое сокращение налогов, а также программы финансирования для военных и пограничной безопасности на сотни миллиардов долларов. В дальнейшем он должен быть принят Сенатом, что пока не вызывает сомнений, поскольку из 100 мест в палате 53 принадлежат республиканцам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле Илон Маск призвал Трампа отменить новые пошлины, поскольку, по его мнению, это вредит международной торговле и бизнесу Tesla. Несмотря на это, советник президента по пошлинам и торговле назвал руководителя Tesla "автосборщиком", а тот в ответ назвал его "дебилом".

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