Конфликт обостряется: Маск упрекнул Трампа и напомнил, благодаря кому он выиграл выборы

Конфликт американских миллиардера Илона Маска и президента Дональда Трампа продолжается. Сейчас Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп выиграл президентские выборы в США.

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Стороны обмениваются выпадами уже несколько дней, но не напрямую. В основном это происходит так: Трамп дает комментарии американским масс-медиа, а Маск комментирует слова Трампа в сети.

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате республиканцы имели бы только 51 на 49 голосов", – в частности, написал Маск комментарий на слова президента о том, что он, Трамп, "выиграл бы выборы в Пенсильвании и без Илона".

В следующем посте Маск добавил: "Такая неблагодарность".

Такие выпады начались после того, как Трамп заявил журналистам, что он "очень разочарован" Маском, ведь последний раскритиковал законопроект американского президента о налогах и расходах.

"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", – цитируют американские вещатели слова Трампа в Овальном кабинете, в добавляют, что так американский президент говорит всего через неделю после того, как состоялся последний день работы Маска в Департаменте эффективности правительства.

С тех пор Маск резко критикует "великий и прекрасный" (по определению Трампа), или "отвратительный и уродливый" (по определению Маска) закон о налогах и расходах. Как утверждают американские вещатели, лично президент и бизнесмен уже неделю как не разговаривали.

"Он знал каждый аспект этого законопроекта. Он знал его лучше, чем почти кто-либо, и у него никогда не было проблем, вплоть до самого его ухода", – пояснил Трамп журналистам.

Эти слова президента Маск в сети назвал неправдой, поскольку документ ему якобы "ни разу не показывали", и вообще, приняли закон "посреди ночи так быстро, что никто в Конгрессе не смог его даже прочитать".

"Большой уродливый законопроект увеличит дефицит до 2,5 триллиона долларов", – считает Маск и добавляет, что "Америка может обанкротиться".

Вообще, похоже, что такие нападки друг на друга сейчас забавляют Маска. Комментируя собственные слова и высказывания Трампа, бизнесмен отметил, что "одно можно сказать точно – все это не нудно". Он также предложил пользователям в сети еще одну порцию "пищи для размышлений": "Трампу осталось 3,5 года на посту президента, но я буду здесь более 40 лет".

Как сообщал OBOZ.UA, указанный "мегазаконопроект" (как его называют американские СМИ), был принят нижней палатой Конгресса США 215 голосами против 214. Он содержит широкое сокращение налогов, а также программы финансирования для военных и пограничной безопасности на сотни миллиардов долларов. В дальнейшем он должен быть принят Сенатом, что пока не вызывает сомнений, поскольку из 100 мест в палате 53 принадлежат республиканцам.

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