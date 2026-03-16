"Они не должны там жить": Трамп удивился, что в Украине и Ливане живут люди. Видео

Президент США Дональд Трамп был удивлен тем, что люди до сих пор остаются в Украине и Ливане под обстрелами и в условиях боевых действий. Он заявил, что не знает, смог ли бы он сам так жить.

Видео дня

Американский лидер рассказывал об очень состоятельном человеке, родители которого до сих пор живут в Ливане. Эти люди, по его словам, в течение лет уже привыкли к бомбардировкам.

"О да, они там живут. И с годами они привыкли к тому, что его бомбардируют", – процитировал Трамп этого человека.

Он отметил, что речь идет о той части Ливана, где базируется "Хезболла" – проиранская группировка, признанная террористической в США и Израиле.

"Они, видимо, к этому привыкли. Я не знаю. Я имею в виду, что люди живут и в Украине. Можно было бы подумать, что они не должны были бы жить в Украине, но они живут. Не знаю, сделал ли бы я это, но они живут в Украине. Они живут и в Ливане тоже", – сказал президент США.

Он добавил, что "Хезболла" – это большая проблема, и ее боевиков быстро ликвидируют.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана. Подразделения армии вошли в приграничные районы, чтобы выявить боевиков группировки "Хезболла" и уничтожить их инфраструктуру.

А 16 марта армия Израиля объявила о расширении боевых действий на юге Ливана после непрерывных ракетных и беспилотных атак проиранской группировки "Хезболла".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!