"Я очень разочарован Илоном": Трамп резко высказался о Маске. Видео
Президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство бывшим главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском. Он завил, что помог миллиардеру, но сейчас очень разочарован им.
Об этом американский глава заявил в комментарии СМИ в Белом доме 5 июня. В частности, Трампу не понравилось, что Маск раскритиковал его главную налоговую инициативу, названную "большим красивым законопроектом".
По словам президента, бизнесмен он знал каждый аспект этого документа лучше, чем почти кто-либо другой. И у него никогда не было проблем с этим – вплоть до увольнения.
"И если вы видели его заявления обо мне, которые, я уверен, вы можете легко получить – они очень свежие – он сказал обо мне самые прекрасные вещи. И он лично обо мне ничего плохого не говорил. Однако я уверен, что это произойдет дальше. Я очень разочарован Илоном. Я очень ему помог", – заявил республиканец.
Впоследствии в своей соцсети Truth Social Трамп продолжил критиковать бывшего друга. И даже намекнул, что лишит его субсидий и контрактов.
"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!" – написал президент Соединенных Штатов.
Также он заявил, что Маск сошел с ума. Якобы тот "истощал", и Трамп "попросил его уйти" и "отменил мандат на электромобили, который заставлял всех покупать никому не нужные" Tesla.
"Он знал месяцами, что я собираюсь это сделать! И он просто СОШЕЛ С УМА!" – возмутился глава США.
Как писал OBOZ.UA, Илон Маск упрекнул Дональда Трампа в том, что именно благодаря его поддержке нынешний президент выиграл выборы. Также он осудил всех, кто голосовал за "огромный, возмутительный, переполненный "свиными расходами" законопроект о расходах Конгресса". "Это отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно", – написал американский миллиардер и изобретатель.
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