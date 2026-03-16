"Есть за что отметить украинских воинов": Зеленский заявил о срыве мартовского российского наступления. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март. Он поблагодарил украинских воинов, которые защищают позиции и уничтожают оккупантов.
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 16 марта. Он отметил, что хотя вражеские атаки продолжаются, интенсивность штурмов снизилась.
"Масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России. Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", – заявил гарант.
Он выразил благодарность каждому нашему подразделению на Донецком направлении, всем, кто защищает Украину в Харьковской области, в приграничье Сумщины. Важным является и Запорожское направление, россияне там пытаются добавлять себе сил, но мы их уничтожаем.
"Я благодарю наши ДШВ, все другие составляющие Сил обороны Украины: пехоту, все беспилотные подразделения, артиллерию, разведку, спецназ, силы Нацгвардии и Национальной полиции, которые тоже задействованы. Я благодарен. Говорил сегодня с главнокомандующим Александром Сырским – есть за что отметить украинских воинов. Молодцы, ребята", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что оборона государства является для Украины первым приоритетом, ведь россияне к миру не готовятся. Мы должны обеспечить защиту на сто процентов – и мы это делаем. Переговоры при этом тоже не откладываются.
"В дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры. Россия функционирует очень просто: если они боятся, они готовы держать себя в рамках. Если давление на Россию ослабляют, Россия думает, что ей везет и что она якобы может воевать дальше. Именно поэтому давление на агрессора – это ключ к миру, к настоящей дипломатии и к настоящим договоренностям", – заявил глава государства.
Как сообщал OBOZ.UA, ВС РФ собираются возобновить наступление на Купянск Харьковской области, заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. При этом в зачищенном городе до сих пор находится отряд из 20 российских солдат, которые не способны оказать сопротивление.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!