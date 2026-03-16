Видео дня
В Украине планируют возобновить работу аэропортов: в Минразвития создали рабочую группу
Украинское правительство готовится к будущему возобновлению авиаперелетов. Соответствующая рабочая группа создана в Министерстве развития громад и территорий.
Приказ об этом (№ 511), подписанный 13 марта, был опубликован на официальном сайте ведомства в понедельник, 16-го числа. Отметим, что рабочая группа по подготовке к восстановлению функционирования аэропортов Украины будет действовать как консультативно-совещательный орган при Минразвития.
Дополняется...