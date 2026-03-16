Цены на аренду рухнули: в Киеве резко переписали стоимость съема квартир

В Украине заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За последние полгода удешевление составило почти 6 000 грн, или 22,18%, – со средних 26 984 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

За месяц же, по данным M2bomber, цены снизились на 10,56%. Или почти 2 500 грн.

А вот за год цены выросли.Удорожание составило сразу 13,58%, или более 2 500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В то же время, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400 и 20 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 9,4%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 22 000 грн. Таких объявлений – 15,8%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 26 600 и 29 400 грн. Таких объявлений насчитывается по 9,7%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 15 750 до 32 000 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 16 250 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Дарницком районе – в среднем по 15 750 грн. А также:

Оболонском – 17 000 грн.

Святошинском – 17 500 грн.

Деснянском – 18 000 грн,

Соломенском – 19 300 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Днепровском районе, где это стоит в среднем 32 000 грн. А кроме того:

В Шевченковском – 29 250 грн.

Подольском – 29 014 грн.

Печерском – 27 149 грн.

Голосеевском – 24 000 грн.

Как правильно снимать квартиры

Вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине может появиться обязательная регистрация договоров аренды жилья. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать. Заявленная же цель такого потенциального обновления функционирование рынка аренды – выведение недобросовестных арендодателей из тени.

