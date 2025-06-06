'От любви до гроба до ссор на весь мир': хронология отношений Трампа и Маска

Миллиардер Илон Маск сначала стал одним из самых заметных сторонников Дональда Трампа во время президентской кампании 2024 года, что значительно повлияло на политический ландшафт США и вызвало стремительный рост акций Tesla. После победы Трампа Маск получил одну из ключевых государственных должностей, став важной фигурой во власти. Однако со временем их отношения дали трещину: публичные споры и дипломатические кризисы между бизнесменом и президентом привлекли внимание всего мира, превратив их альянс в публичный политический драматический сериал.

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OBOZ.UA собрал хронологию главных событий их сотрудничества, раскрыв ключевые моменты поддержки, споров и последствий для бизнеса и политики США.

Агитация Илона Маска за Трампа и стремительный рост акций Tesla

Перед президентскими выборами в США 2024 года Илон Маск все активнее демонстрировал поддержку Дональда Трампа. Его неоднократно видели на совместных публичных мероприятиях с Трампом — он появлялся на митингах, выступал перед сторонниками и публично призывал голосовать за него.

Одним из главных инструментов влияния стала социальная сеть Twitter (переименована в X), которую Маск приобрел в конце 2022 года. После смены руководства платформа стала более лояльной к правым взглядам, ослабила модерацию политического контента и фактически превратилась в главную площадку для распространения предвыборной агитации, особенно прореспубликанской.

Пиком споров стало решение, связанное с PAC America — политическим комитетом, который Маск создал и профинансировал минимум на $118 миллионов. Этот комитет ежедневно разыгрывал по миллиону долларов среди граждан, которые подписывали петицию в его поддержку. Хотя юристы организации настаивали, что такая акция не нарушает американского избирательного законодательства, критики называли это "покупкой электората".

Новый президент также не остался в стороне: Трамп публично хвалил Маска, называл его "супергением" и "новой звездой Америки", а затем объявил, что доверит ему полный аудит федерального правительства. Он пообещал что, Маск возглавит новосозданный Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency), который вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами будет заниматься кардинальными реформами и сокращением государственных расходов.

Маск не только постоянно проводит время рядом с Трампом, но даже принял участие в нескольких его международных телефонных разговорах. В частности, с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Назначение Маска в администрацию Трампа (январь 2025)

После победы Дональда Трампа на выборах назначение Илона Маска на государственную должность стало делом времени. В январе 2025 года миллиардер официально возглавил новосозданный Департамент правительственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE) — экспериментальную структуру, которая должна была кардинально изменить подход к управлению федеральным правительством. Задачей DOGE провозгласили снижение бюрократии, сокращение расходов государственного бюджета и цифровую трансформацию ключевых административных процессов.

Назначение Маска было воспринято неоднозначно. Для сторонников это означало "наконец технократ во власти", для критиков - очередную приватизацию государственных институтов в пользу крупного капитала. Сам Маск объявил о создании команды "правительственных хакеров" — аналитиков, инженеров, ИТ-специалистов и экономистов, которые должны были работать над "перезапуском Вашингтона".

Первые инициативы включали:

дерегуляцию IT-сектора и промышленности, чтобы ускорить "цифровую модернизацию правительства";

пересмотр госзаказов с акцентом на экологические решения, в частности расширение закупок электромобилей Tesla для государственных учреждений;

массовое внедрение ИИ в бюрократические процессы - от обработки данных до принятия административных решений.

Кроме того, Маск предложил перевести часть государственных сервисов в децентрализованную блокчейн-инфраструктуру, в частности реестры недвижимости, документооборот и налоговую отчетность. Он публично заявлял, что правительство должно работать с такой же эффективностью, как частные компании в Кремниевой долине.

Некоторые штатные министерства и комитеты встретили эти реформы с сопротивлением, но Трамп активно поддерживал Маска, называя его "человеком, который знает, как сделать Америку не просто большой, а эффективной". Маск в свою очередь подчеркивал, что его цель — "не просто оптимизировать систему, а переписать ее заново".

Впрочем, активная поддержка Трампа принесла Маску не только репутационные выгоды. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года акции Tesla взлетели на 12% — до рекордной отметки $280 за акцию, что принесло Маску около $15 миллиардов прибыли буквально за сутки. Его общее состояние выросло до $280,3 миллиарда, вернув ему первое место в списке самых богатых людей мира.

Усиление политического влияния Маска (февраль-март 2025)

Позже Маск участвовал в формировании новой экономической политики, в частности - предложил урезать расходы на старые программы и создать цифровую платформу для "тестирования эффективности каждого чиновника". Он начал продвигать масштабную идею - сделать Tesla главным поставщиком электромобилей для правительственного флота США. В СМИ начали распространяться слухи, что Маск стал "теневым вице-президентом", а сам Трамп назвал DOGE "самой важной госпрограммой за последнее поколение".

Первая трещина: конфликт из-за законопроекта Трампа (апрель 2025)

В течение февраля-марта 2025 года Илон Маск существенно усилил свое политическое влияние в Вашингтоне, закрепляя за собой статус ключевого игрока в правительственной политике. Как глава Департамента правительственной эффективности (DOGE), он активно включился в формирование новой экономической стратегии администрации Трампа, которая предусматривала радикальные изменения в государственных расходах и управлении.

Маск выступил с инициативой урезать бюджетные расходы на устаревшие программы, которые считались неэффективными или дублировали функции других ведомств. В то же время он предложил создать цифровую платформу для оценки работы каждого чиновника — система должна была автоматически анализировать эффективность, производительность и ответственность государственных служащих, внедряя элементы геймификации и публичного рейтинга.

По замыслу Маска, это должно было повысить прозрачность и подотчетность государственного аппарата, а также стимулировать конкурентность между служащими.

Одной из самых громких инициатив стало предложение сделать Tesla официальным и главным поставщиком электромобилей для правительственного автопарка США. Это решение не только подчеркнуло роль Маска как лоббиста собственных бизнес-интересов, но и вписалось в общую стратегию "зеленых" технологий и модернизации госинфраструктуры.

Параллельно в СМИ начали распространяться слухи о том, что Маск фактически выполняет функции "теневого вице-президента" — человека, влияющего на все ключевые решения администрации без официального титула. Дональд Трамп в одном из интервью публично охарактеризовал DOGE как "важнейшую госпрограмму за последнее поколение", подчеркивая особую роль Илона Маска в трансформации правительства.

В целом эти месяцы стали периодом не только политического укрепления Маска, но и роста критики от оппонентов, которые обвиняли его в чрезмерной концентрации власти и использовании должностей для продвижения бизнес-интересов.

Обвинения в адрес Владимира Зеленского

В разгар обострения конфликта с Дональдом Трампом Илон Маск сделал ряд громких и контроверсионных заявлений в отношении Украины, которые вызвали настоящий дипломатический кризис. Он открыто обвинил президента Владимира Зеленского в коррупции и заявил, что украинский лидер сознательно "затягивает войну ради сохранения собственной власти". Маск публично обвинил Президента Владимира Зеленского в продвижении "вечной войны" с Россией.

Маск утверждал, что Зеленский "питается из мертвых тел украинских солдат", что вызвало волну возмущения не только в Украине, но и среди международных партнеров страны.

Кроме того, Маск поставил под сомнение легитимность украинской власти, ссылаясь на отмену выборов в 2024-2025 годах из-за военного положения. Он заявил, что это нарушает принципы демократии и ставит под угрозу стабильность региона. Такие высказывания вызвали критику со стороны украинских чиновников, дипломатов и экспертов, которые назвали слова Маска "неуместными" и "вредными для международной поддержки Украины".

Отставка Илона Маска

29 мая Илон Маск официально подал в отставку с должности главы Департамента правительственной эффективности (DOGE), завершив свой непростой период на государственной службе. Согласно законодательству США, специальные госслужащие, как Маск, могут находиться на таких должностях не дольше 130 дней, поэтому его срок фактически завершился именно в это время.

По случаю отставки Дональд Трамп провел специальную пресс-конференцию, на которой поблагодарил Маска за "революционные изменения в работе правительства", подчеркнув, что реформы DOGE существенно улучшили эффективность и прозрачность государственных процессов. В символическом жесте Трамп вручил Маску золотой ключ от Белого дома, как знак уважения к его вкладу, но отметил, что их пути теперь "расходятся".

В своем последнем комментарии Маск заявил, что будет оставаться "открытым к консультациям и советам" для правительства, но планирует сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов. Его отставка поставила точку на период интенсивного взаимодействия между инновационным бизнесом и государственной властью, оставляя открытым вопрос, каким будет дальнейшее влияние Маска на политику США.

Конфликт Маска и Трампа

В мае напряженность между Илоном Маском и Дональдом Трампом достигла своего апогея, превратившись в настоящую публичную конфронтацию, привлекшую внимание всей страны.

Конфликт начался с того, что Трамп резко пригрозил отменить все правительственные контракты, которые получали компании Маска, в частности SpaceX и Starlink — две ведущие структуры, игравшие ключевую роль в обеспечении бесперебойной связи Пентагона и других стратегических ведомств. Президент заявил, что такие сделки могут быть "переосмыслены" из-за "непрозрачных бизнес-практик" и "конфликта интересов", намекая на возможную монополизацию и чрезмерное влияние Маска на госструктуры.

В ответ Маск обнародовал резкое заявление, в котором обвинил Трампа в "коррупции" и "личных амбициях", идущих вразрез с государственными интересами. Кроме того, Маск намекнул на возможную причастность Трампа к скандалу с Джеффри Эпштейном - известным финансистом и фигурантом многочисленных уголовных дел, связанных с торговлей людьми и влиятельными кругами. Маск отметил, что "еще остаются материалы, которые не были обнародованы", создавая атмосферу неопределенности и подпитывая домыслы в обществе.

Эта взаимная дискредитация и угрозы вызвали настоящий кризис в отношениях между политикой и бизнесом. Эксперты отмечали, что противостояние Маска и Трампа стало символом более широкого конфликта между технологическими гигантами и традиционной политической элитой США.

В медиа говорилось о "битве двух гигантов", а политические аналитики прогнозировали, что этот конфликт может привести к серьезным изменениям в распределении влияния и ресурсов в американском правительстве.

Как писал OBOZ.UA, Илон Маск упрекнул Дональда Трампа в том, что именно благодаря его поддержке нынешний президент выиграл выборы. Также он осудил всех, кто голосовал за"огромный, возмутительный, переполненный "свиными расходами" законопроект о расходах Конгресса".

"Это отвратительная гадость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно", - написал американский миллиардер и изобретатель.

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