Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Американский миллиардер Илон Маск, который всего несколько дней назад покинул свою должность в администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что глава Белого дома якобы фигурирует в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве, склонении детей к проституции и "поставке" несовершеннолетних девушек мировой "элите". Такое заявление Маск сделал в ходе публичной ссоры с Трампом.

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Свои обвинения миллиардер высказал в социальной сети X. Маск назвал их "большой бомбой".

"Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна", – написал Илон Маск.

Он заявил, что это и есть "настоящая причина", по которой эти файлы не были обнародованы.

Дональд Трамп пообещал их рассекретить еще летом прошлого года, когда был еще кандидатом в президенты США. Он утвердительно ответил на вопрос о рассекречивании файлов умершего миллиардера Джеффри Эпштейна в случае победы на выборах.

Стоит отметить, что Дональд Трамп действительно был знаком с Эпштейном и еще до своего президентства заявлял, что знает этого "замечательного парня" 15 лет. По словам Трампа, Эпштейну нравятся красивые юные женщины, так же как и ему самому.

Однако в 2019 году Трамп дистанцировался от Эпштейна после обвинений финансиста в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, заявив, что он "не его поклонник".

К слову, имя Трампа прозвучало в 2022 году по делу об изнасиловании несовершеннолетней Вирджинии Джуффре британским принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II, который был "подельником" Джеффри Эпштейна. Именно на курорте Дональда Трампа Mar-a-Lago юную девушку "подобрал" Эпштейн.

А сейчас Илон Маск "выкатил" этот компромат на Дональда Трампа в ответ на заявления президента США о том, что миллиардер "сошел с ума".

Похоже, что скандал стремительно набирает обороты, разгораясь просто "в прямом эфире".

Все началось с того, что миллиардер раскритиковал налоговый законопроект, который подписал президент США.

После этого Трамп отметил, что "разочарован в Маске".

Маск в ответ заявил, что без него Трамп не победил бы на выборах, а также намекнул на возможность создания новой партии.

"Без моей поддержки Трамп бы проиграл выборы. Какая неблагодарность!" - написал Маск.

Трамп, со своей стороны, начал угрожать Маску отменой государственного финансирования. Он заявил, что "Маск сошел с ума", а его Tesla никому не нужны.

На фоне этого скандала началось стремительное падение акций Tesla.

После этого Илон Маск заявил о причастности Трампа к делу Эпштейна. Но на этом миллиардер не остановился и решил вывести свой космический корабль из эксплуатации.

Также Илон Маск заявил, что Дональду Трампу надо объявить импичмент, чтобы Вэнс занял его место.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство бывшим главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском. Он раскритиковал бывшего друга, заявил, что Маск сошел с ума и намекнул, что лишит его субсидий и контрактов.

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