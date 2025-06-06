УкраїнськаУКР
русскийРУС

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Надежда Данищук
Новости. Мир
3 минуты
120
Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Американский миллиардер Илон Маск, который всего несколько дней назад покинул свою должность в администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что глава Белого дома якобы фигурирует в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве, склонении детей к проституции и "поставке" несовершеннолетних девушек мировой "элите". Такое заявление Маск сделал в ходе публичной ссоры с Трампом.

Видео дня

Свои обвинения миллиардер высказал в социальной сети X. Маск назвал их "большой бомбой".

"Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна", – написал Илон Маск.

Он заявил, что это и есть "настоящая причина", по которой эти файлы не были обнародованы.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Дональд Трамп пообещал их рассекретить еще летом прошлого года, когда был еще кандидатом в президенты США. Он утвердительно ответил на вопрос о рассекречивании файлов умершего миллиардера Джеффри Эпштейна в случае победы на выборах.

Стоит отметить, что Дональд Трамп действительно был знаком с Эпштейном и еще до своего президентства заявлял, что знает этого "замечательного парня" 15 лет. По словам Трампа, Эпштейну нравятся красивые юные женщины, так же как и ему самому.

Однако в 2019 году Трамп дистанцировался от Эпштейна после обвинений финансиста в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, заявив, что он "не его поклонник".

К слову, имя Трампа прозвучало в 2022 году по делу об изнасиловании несовершеннолетней Вирджинии Джуффре британским принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II, который был "подельником" Джеффри Эпштейна. Именно на курорте Дональда Трампа Mar-a-Lago юную девушку "подобрал" Эпштейн.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

А сейчас Илон Маск "выкатил" этот компромат на Дональда Трампа в ответ на заявления президента США о том, что миллиардер "сошел с ума".

Похоже, что скандал стремительно набирает обороты, разгораясь просто "в прямом эфире".

Все началось с того, что миллиардер раскритиковал налоговый законопроект, который подписал президент США.

После этого Трамп отметил, что "разочарован в Маске".

Маск в ответ заявил, что без него Трамп не победил бы на выборах, а также намекнул на возможность создания новой партии.

"Без моей поддержки Трамп бы проиграл выборы. Какая неблагодарность!" - написал Маск.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Трамп, со своей стороны, начал угрожать Маску отменой государственного финансирования. Он заявил, что "Маск сошел с ума", а его Tesla никому не нужны.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

На фоне этого скандала началось стремительное падение акций Tesla.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

После этого Илон Маск заявил о причастности Трампа к делу Эпштейна. Но на этом миллиардер не остановился и решил вывести свой космический корабль из эксплуатации.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Также Илон Маск заявил, что Дональду Трампу надо объявить импичмент, чтобы Вэнс занял его место.

Трамп фигурирует в делах Эпштейна: Маск набросился на президента США с обвинениями

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство бывшим главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском. Он раскритиковал бывшего друга, заявил, что Маск сошел с ума и намекнул, что лишит его субсидий и контрактов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!