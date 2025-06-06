'Зашел слишком далеко': Трамп не хочет ничего слышать о примирении с Маском – CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет вообще ничего слышать о примирении с американским миллиардером, экс-руководителем Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском. В частности, глава Белого дома не планирует разговаривать с ним в ближайшее время.

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Об этом сообщает издание CNN. Также Трамп пожелал владельцу компании Tesla всего наилучшего.

"Я даже не думаю об Илоне. У него проблема. У бедняги проблема...Я, пожалуй, не буду разговаривать с ним некоторое время, но желаю ему всего наилучшего", – сказал американский лидер.

Как отметило издание, некоторые лица из окружения Трампа и Маска надеялись, что телефонный разговор мог бы положить конец их вражде, которая возникла из-за резкой критики Маска по законопроекту о расходах Конгресса США, который активно поддерживает президент США. В частности изобретатель назвал его "отвратительной мерзостью".

По словам источников, знакомых с ситуацией, отдельные приближенные люди к обоим мужчинам прилагали усилия, чтобы организовать этот звонок. Однако экс-руководитель DOGE обнародовал пост в соцсети Х.

"Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!" – написал Маск.

Он не объяснил, как он получил доступ к неопубликованным документам, связанным с Джеффри Эпштейном, и не предоставил никаких доказательств источника своей информации. Несколько человек, знакомых с ситуацией назвали это переломным моментом. Они опасались, что пути назад не будет после резкого обвинения Маска в адрес президента относительно так называемых файлов Эпштейна.

Хотя раньше Трамп и Маск спорили в основном о политике, теперь конфликт стал личным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала заявления Маска "неудачным эпизодом".

"Это досадный случай со стороны Илона, который недоволен законопроектом "Единый великий прекрасный закон", поскольку он не включает политику, которую он хотел. Президент сосредоточен на принятии этого исторического законодательного акта и возвращении нашей страны к великой форме", – пояснила Ливитт.

Напомним, Маск обвинил главу Белого дома в причастности к громкому делу Джеффри Эпштайна – финансиста, которого подозревали в создании глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Скандальное заявление Маска прозвучало в его соцсети X и вызвало политическое землетрясение.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер публично выразил недовольство бывшим главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском. Он заявил, что помог изобретателю, но сейчас очень разочарован им.

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