Головна проблема Трампа, а відтак і всіх нас, полягає в тому, що в нього немає хороших карт. Без повалення режиму в Ірані він однозначно програє на Близькому Сході. І це впливатиме на роль США в світі в найближчі роки

Видео дня

1. Війна в Перській затоці відкриває новий етап історії, де весь світ розуміє, що США мають величезні, але обмежені можливості. Якщо ширше, то три найбільші воєнні сили - США, Китай та Росія попри свою воєнну міць, не можуть диктувати всьому світу свої правила гри. Але парадокс ситуації полягає в тому, що і Китай, і США будуть пробувати і надалі диктувати свої правила гри і ці правила підтримає світ. Але головна проблем полягає в тому, що вони не зможуть бути гарантами незмінності цих самих правил. А це в свою чергу призводитиме до подальшої турбулентності в світі.

2. Війна в Перській затоці демонструє, що новий світ буде одночасно біполярним (Китай та США) і багатополярним, де кожен гегемон буде пробувати опиратися на регіональних лідерів. А ці самі лідери спробують одночасно грати за дві команди. Це було видно і раніше, але зараз це стає ще більш очевидно.

3. Головний маркер поділу свій-чужий буде полягати по лінії закупівлі зброї: чию зброю ти купуєш, значить тій команді ти більш відданий. Всі інші маркери будуть максимально розмитими.

4. А тепер про нас. Ми не готові до цих нових правил гри, які будуть домінувати наступні 15-20 років. Не готові перш за все ментально, бо не мислимо цими категоріями. Ці нові правила гри будуть впливати на переговори по війні, але ми відмахуємося від цього, як від мух. Вони будуть впливати на цілісність Європи. Але для нас це далекі і непотрібні теми. На жаль.