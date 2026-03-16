Национальный банк Украины планирует обновить правила представления отчетности для финансового сектора. Речь идет о банках, финансовых компаниях и кредитных союзах. Регулятор предлагает изменить сроки представления информации об активных операциях и уточнить порядок отчетности для учреждений, которые фактически не осуществляют таких операций.

Ожидается, что эти изменения должны сделать систему отчетности более удобной для финансовых учреждений и одновременно повысить качество информации, которую получает регулятор.

Финансовым компаниям могут дать больше времени

Одно из ключевых нововведений касается сроков представления отчетности об активных операциях. НБУ предлагает пересмотреть дедлайн ее представления и фактически предоставить финансовым учреждениям больше времени для подготовки необходимых данных.

Для многих компаний это важно, ведь регуляторная отчетность обычно формируется на основе информации из различных подразделений – бухгалтерии, финансовых служб, риск-менеджмента и ИТ.

Дополнительное время может помочь уменьшить нагрузку на бизнес и позволит более тщательно проверять данные перед их подачей регулятору.

Впрочем, вместе с этим ожидается более четкая дисциплина в самом процессе отчетности: компаниям придется внимательнее готовить информацию, поскольку возможности для дальнейшей корректировки представленных данных могут быть ограничены.

Небанковским финансовым учреждениям дадут время на адаптацию

Отдельные изменения касаются небанковских финансовых учреждений и кредитных союзов. Для них предлагается продлить переходный период, в течение которого регулятор не будет применять санкции за нарушение порядка представления соответствующей отчетности.

Такой подход позволит небанковским финансовым учреждениям постепенно адаптировать свои внутренние процессы и настроить информационные системы.

Фактически рынок получает дополнительное время, чтобы подготовиться к новым правилам без риска штрафов.

Если операций нет – об этом все равно нужно сообщить

НБУ также обратил внимание на ситуации, когда финансовое учреждение не имеет активных операций, о которых нужно отчитываться.

В таком случае отсутствие отчета не означает, что можно ничего не подавать. Финансовые компании и кредитные союзы должны отдельно сообщить регулятору об отсутствии таких операций.

На первом этапе это можно будет сделать по электронной почте, а затем – через специальный онлайн-сервис на сайте Национального банка.

Что это означает для рынка

Несмотря на технический характер изменений, они могут повлиять на внутреннюю работу финансовых учреждений.

Компаниям придется пересмотреть графики подготовки отчетности, адаптировать учетные системы и изменить процедуры внутреннего контроля.

Фактически такие изменения можно назвать частью постепенного совершенствования системы регуляторной отчетности.

НБУ стремится получать более структурированную и полную информацию о деятельности финансового сектора.

Для рынка это означает постепенный переход к более стандартизированной и цифровой модели взаимодействия с регулятором.