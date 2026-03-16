Шон Пенн таки в Украине: стало известно, с кем он встретился в первую очередь. Фото и видео

В понедельник, 16 марта, в Киев прибыл оскароносный американский актер Шон Пенн. Знаменитость уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он назвал голливудского актера"настоящим другом Украины".

Как стало известно, знаменитость прибыл в Украину поездом. Пресс-служба Укрзалізниці опубликовала видео, где актера встречали в столице.

"Мы умеем хранить тайны, поэтому об этом рейсе молчали до последнего. Теперь говорим официально: Шон Пенн выбрал Украину вместо Оскара! И прибыл Укрзализныцей в Киев. И можем подтвердить: в тамбуре Шон Пенн не курил", — говорится в сообщении перевозчика.

В свою очередь Владимир Зеленский поделился фотографией встречи с Пенном в своем кабинете. В заметке он снова напомнил, что актер поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом", — написал президент.

Заметим, что актер и режиссер из-за своего визита в Киев пропустил награждение в Лос-Анджелесе, где должен был получить свою третью статуэтку кинопремии "Оскар" за роль второго плана в фильме "Одна битва за другой".

Во время церемонии статуэтку от его имени получил актер Киаран Калкин, который вручал награду в этой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, газета The New York Times заявила, что по состоянию на конец прошлой недели Пенн выехал из Штатов, и намеревался приехать в Украину.

Также сообщалось, что в этом году Голливуд готовился к возможному теракту во время вручения кинопремии. Район вокруг кинотеатра Dolby, где проходило торжественное мероприятие, фактически превратили в укрепленную зону.

