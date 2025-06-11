'Зашли слишком далеко': Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сделал шаг к примирению с президентом США Дональдом Трампом после громких публичных разборок и взаимных обвинений в соцсетях. Он заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях в отношении главы государства.

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По словам Маска, эти сообщения "зашли слишком далеко". Об этом он написал в своем аккаунте в сети Х.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", – отметил Маск.

О каких именно постах он сожалеет, миллиардер не уточнил. Но почти наверняка среди них было фактически обвинение Трампа в педофилии. В разгар заочной ссоры Маск написал, что материалы дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними девушками, до сих пор не рассекречены, потому что в изъятых у него списках фигурировал Трамп. Впоследствии этот твит бизнесмен удалил без объяснения причин.

Напомним, в публичную плоскость конфликт между Маском и Трампом начал выплескиваться еще 4 июня. Тогда миллиардер в своем аккаунте в Х резко выступил против идеи Трампа - принятого Палатой представителей законопроекта о внутренней политике. Маск назвал "большой красивый билль" Трампа "отвратительной мерзостью", позором" и законом "для свиней".

После ответных заявлений Трампа, в частности его слов, что он выиграл бы выборы "и без Илона", Маск упрекнул Трампа за неблагодарность и отметил свою роль в том, что республиканец таки вошел в Белый дом.

Далее было еще немало обвинений. Трамп обзывал Маска сумасшедшим, тот в ответ заявил, что действующий президент фигурирует в делах Эпштейна. Миллиардер даже поддержал идею импичмента Трампа с передачей полномочий главы государства вице-президенту Джей-Ди Вэнсу, а также объявил название своей партии, которую собрался создавать.

Взамен Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Тот же пригрозил остановить работу своего космического корабля Dragon, довольно быстро, правда, передумав.

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