Мы привыкли считать сдержанность признаком силы — в культуре, где принято "держаться" и не показывать слабость. Внешне такой человек часто выглядит собранным и функциональным: работает, заботится о близких, решает бытовые вопросы, держит себя в руках. Но именно эта привычка нередко становится причиной глубокого истощения.

У цьому матеріалі ділимося думками керівниць лінії психологічної підтримки кол-центру #ВАРТОЖИТИ — Ольги Мухи та Надії Клочник — про те, що таке "незручні" емоції, чому їхнє пригнічення шкодить психіці й тілу та які сигнали можуть свідчити, що людині варто звернутися по допомогу.

Що таке "незручні" емоції — і чому ми їх ховаємо

У повсякденному житті люди часто ділять емоції на "правильні" й "небажані". До других зазвичай відносять злість, сором, заздрість, образу або безсилля — те, що складно витримувати або незручно показувати іншим. Саме такі переживання часто називають "незручними" емоціями.

Як пояснює Ольга Муха, найчастіше люди намагаються "проковтнути" злість, сором, заздрість, образу, ревнощі, безсилля або розчарування в близьких.

"Ми не хочемо з ними зустрічатися, бо вони руйнують ідею про "хорошу людину" або "сильну людину". Але емоція не зникає, якщо її не назвати, вона просто змінює форму", — зазначає експертка.

Причина цього часто криється у звичних соціальних установках: "не злись", "будь зручною", "тримайся", "сильні не плачуть". Згодом ці зовнішні правила стають внутрішніми заборонами, і людина вже сама собі не дозволяє відчувати те, що переживає насправді.

Як виглядає емоційна заплутаність у повсякденному житті

Найнебезпечніше в пригнічених емоціях те, що вони не завжди проявляються драматично. Часто людина не плаче і не зривається — вона просто живе в постійному внутрішньому напруженні, яке з часом починає здаватися нормою.

Ольга Муха звертає увагу, що людина може роками вважати себе "спокійною" і "неконфліктною", хоча насправді просто не дозволяє собі проживати злість. Наслідком цього стають хронічна втома, психосоматичні симптоми, пасивна агресія або раптові емоційні зриви.

Які стани люди найчастіше недооцінюють

Найчастіше непоміченими залишаються фонові стани — ті, що супроводжують людину роками. Наприклад, токсичний сором, відчуття власної недостатності або постійне роздратування.

"Людина вже не каже: "мені соромно", а каже: "я така". Не "я зараз відчуваю недостатність", а "я недостатня". Емоція поступово починає сприйматися як частина ідентичності", — пояснює Ольга Муха.

За її словами, здоровий сором допомагає регулювати соціальні зв’язки, але токсичний сором уже пов’язаний не з поведінкою, а з самим відчуттям права бути собою. Відчуття власної недостатності часто маскується під мотивацію, але насправді веде до внутрішньої жорсткості, синдрому самозванця й вигорання. А фонове роздратування нерідко нерідко може бути сигналом системно порушених меж.

Серед типових ознак втрати контакту зі своїми емоціями — відчуття порожнечі, неможливість відповісти собі на запитання "що я зараз відчуваю?", емоційне оніміння, прокрастинація або труднощі з прийняттям рішень. Це часто плутають із лінню чи особливостями характеру.

Чому "тримати все в собі" шкідливо для психіки й тіла

Емоція — це реакція нервової системи. Коли ми відчуваємо страх, злість чи біль, тіло мобілізується: змінюється дихання, напружуються м’язи, активуються гормони стресу. Якщо емоція проживається, ця реакція поступово завершується. Якщо ж її постійно пригнічувати, організм залишається в режимі напруги.

Як пояснює Надія Клочник:

"Коли емоцію постійно пригнічують, організм залишається у стані напруження. Це означає, що фізіологічна реакція не отримує природного завершення".

Саме тому непрожиті емоції поступово перетворюються на хронічний стрес. Людина може відчувати постійну втому, проблеми зі сном, труднощі з концентрацією, тілесну напругу, дратівливість або емоційне оніміння. І це не про слабкість, а про перевантаження нервової системи.

Що це означає для онкопацієнтів

У випадку онкологічного діагнозу ця тема стає ще гострішою. Після новини про хворобу багато людей дуже швидко переходять у режим "треба зібратися і боротися". Саме тому першими часто витісняються страх, розгубленість і злість.

Надія Клочник пояснює:

"У культурі існує сильне очікування, що пацієнт має бути "сильним", тому плач, паніка або безсилля сприймаються як щось небажане".

Окрім тривоги та депресивних переживань, онкопацієнти часто стикаються з менш помітними, але дуже виснажливими станами: внутрішньою самотністю, тиском "токсичного позитиву", провиною перед близькими за свій стан. Людина може відчувати, що мусить не лише проходити лікування, а ще й приховувати власний страх чи втому, щоб не лякати рідних.

Ольга Муха наголошує, що психологічна підтримка в онкології — це не про "поговорити для настрою", а про зменшення додаткового навантаження на нервову систему, яка й так працює в режимі надзусилля.

Які маркери вказують, що варто звернутися по допомогу

Орієнтуватися варто не лише на силу переживань, а й на їхню тривалість та вплив на якість життя. Якщо стан затягується, погіршує сон, стосунки, здатність працювати чи доглядати за собою — це вже не просто "важкий період".

Сигнали, що людині може знадобитися психологічна допомога:

тривале відчуття порожнечі

постійна дратівливість або сльози

тривога без зрозумілої причини

втрата інтересу до життя

порушення сну

хронічна втома

соціальне відсторонення

"Якщо стан триває довго, посилюється або лякає — не варто залишатися з цим наодинці. Саме для цього існує лінія психологічної підтримки #ВАРТОЖИТИ за номером 5522, де можна безкоштовно поговорити з фахівцями", — підкреслює Ольга Муха.

Звичка "триматися" часто виглядає як сила, але насправді може дорого коштувати психіці й тілу. Емоції, які ми ігноруємо, не зникають — вони накопичуються у вигляді хронічної напруги, виснаження, тривоги або внутрішньої порожнечі.

Саме тому вміння розпізнавати власні емоції, не соромитися їх і вчасно звертатися по допомогу — це не слабкість, а одна з найважливіших навичок турботи про себе. Бо справжня опора починається не з фрази "я маю витримати", а з чесного визнання: мені важко — і я можу попросити про підтримку.