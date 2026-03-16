Міністерство цифрової трансформації винесло на громадське обговорення пакет законопроєктів, які можуть суттєво змінити правила гри на ринку азартних ігор та лотерей в Україні. Найважливішим серед них є документ, що стосується захисту прав гравців — теми, яка довгий час залишалася поза фокусом державної політики. Запропоновані зміни можуть зробити права та безпеку гравця ключовим пріоритетом регулювання галузі, а також наблизити українське законодавство до європейських стандартів відповідальної гри.

Новий етап реформування ринку азартних ігор

Реформування регулювання сфери азартних ігор та лотерей триває. У рамках цього процесу нещодавно Міністерство цифрової трансформації опублікувало для громадського обговорення три важливі законопроєкти, якими пропонується внесення змін до низки законодавчих актів щодо:

• вдосконалення регулювання лотерейного ринку;

• оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор;

• захисту прав гравців.

Нещодавно створена ГО "ПРОСТІР ЧЕСНОЇ ГРИ", метою якої є захист прав гравців, на сьогодні є першою і єдиною громадською ініціативою в Україні, що системно опікується правами громадян у цій сфері. Саме тому найбільшу зацікавленість у нас викликав законопроєкт, присвячений питанням захисту прав гравців.

Чому захист гравця має бути головною метою регулювання

Загалом цей законопроєкт можна оцінити як певний "прорив" у розвитку регулювання азартних ігор в Україні, саме з точки зору безпеки гравця.

Мало хто сьогодні згадує і усвідомлює, що основною і вирішальною метою державної політики у сфері азартних ігор має бути мінімізація соціальних ризиків та захист громадян. Це положення закріплене у статті 4 Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", і саме воно є домінуючим трендом регулювання у більшості цивілізованих юрисдикцій, де азартні ігри легалізовані.

Однією з передумов створення ГО "ПРОСТІР ЧЕСНОЇ ГРИ" став очевидний факт: в Україні права громадянина, його безпека і захищеність від ризиків, пов’язаних із гральною індустрією, тривалий час не були центром уваги.

Це сталося з кількох причин:

• численні скандали довкола ринку та регулятора;

• декларативний характер первинної редакції Закону;

• відсутність реальних інструментів захисту прав гравців.

Запропонований законопроєкт має всі підстави змінити ситуацію і започаткувати новий етап розвитку сфери азартних ігор в Україні — з фокусом на захист громадян та зменшення соціальних ризиків.

Пріоритет прав гравця над інтересами операторів

Законопроєкт містить фундаментальну норму:

захист прав гравців здійснюється за принципом пріоритетності прав та інтересів гравця перед інтересами організатора азартних ігор.

Хоча принцип захисту гравця формально присутній і в чинній редакції Закону, нова норма значно посилює його.

Це особливо важливо в ситуаціях, коли оператори азартних ігор включають до своїх правил положення, які гравець змушений приймати, але які:

• обмежують рівність сторін договору;

• звужують права гравця.

Наприклад, правила деяких операторів дозволяють:

• блокувати акаунт;

• скасовувати ставки;

• не виплачувати виграш

в односторонньому порядку і без чітких пояснень.

У таких випадках оператор завжди може посилатися на те, що гравець сам погодився з правилами. Саме тому закріплення принципу пріоритетності прав гравця створює нові можливості для їх захисту.

Чітке визначення прав гравця

Ще одним важливим нововведенням є те, що законопроєкт вперше прямо визначає основні права гравця.

У чинній редакції Закону такого переліку немає, що створює юридичну невизначеність. Для доведення наявності певного права гравця часто доводиться:

• аналізувати складні норми закону;

• тлумачити обов’язки інших учасників правовідносин.

Чітке визначення прав гравців значно спростить їхній захист.

Моніторинг ігрової поведінки та боротьба з залежністю

Надзвичайно важливою новацією законопроєкту є запровадження обов’язку операторів:

• відстежувати ігрову поведінку гравців;

• виявляти ознаки проблемної або патологічної гральної залежності;

• вживати заходів для запобігання розвитку залежності.

Крім того, організатори азартних ігор повинні будуть:

• розробити внутрішню політику запобігання гральній залежності;

• впровадити механізми відповідальної гри.

Такі положення узгоджують розвиток українського законодавства з європейськими стандартами responsible gambling.

Дослідження показують, що ранні інтервенції операторів у випадках ризикованої поведінки гравця можуть суттєво зменшувати соціальні ризики азартних ігор.

Водночас реалізація цього механізму потребуватиме особливої уваги до питання захисту персональних даних, адже оператори повинні будуть аналізувати поведінку гравців.

Прозорість і чесність гри: технічне регулювання

Серед інших важливих положень законопроєкту варто відзначити зміни, які стосуються:

• сертифікації грального обладнання;

• інспектування операторів;

• технічного регулювання програмного забезпечення.

Саме ці зміни можуть стати справжнім проривом у забезпеченні чесності гри.

Сьогодні чинна редакція Закону фактично робить систему сертифікації грального обладнання, включно з онлайн-системами операторів, формальністю, що ускладнює досягнення реальної прозорості ринку.

Натомість встановлення чітких вимог до:

• програмного забезпечення,

• сертифікації систем,

• регулярного інспектування

є основою для гарантування:

• чесності ігор;

• захисту персональних даних гравців;

• прозорості фінансових операцій.

Наступний етап: громадське обговорення

Отже, запропонований законопроєкт є важливим кроком у розвитку регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Разом із тим ГО "ПРОСТІР ЧЕСНОЇ ГРИ" у рамках громадського обговорення готує власні пропозиції та доповнення до законопроєкту.

Ці пропозиції базуватимуться на:

• аналізі успішних міжнародних практик;

• досвіді інших юрисдикцій у сфері захисту прав гравців;

• сучасних принципах відповідальної гри;

• питаннях захисту персональних даних.

Метою таких пропозицій є посилення регуляторного впливу законопроєкту та підвищення рівня захисту громадян у сфері азартних ігор.