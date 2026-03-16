Согласно сведениям финского издания Yle от 15 марта 2026 года, Северная Норвегия стала эпицентром беспрецедентной шпионской активности РФ. Путинский Кремль, окончательно утративший доверие цивилизованного мира, перешел от скрытых операций к системному обследованию критической инфраструктуры НАТО под прикрытием гражданского флота.

Ведущим инструментом гибридной войны в Арктике стали российские рыболовецкие и коммерческие суда. Речь идет уже не просто про подозрения, а про задокументированную тактику спецслужб РФ.

В Норвегии сохраняется портовая лазейка для России, ведь несмотря на общеевропейскую изоляцию, порты Киркенеса, Ботсфьорда и Тромсё все еще открыты для приема российских судов. Подобный "гуманитарный жест" Осло Москва использует как слабость.

Российские суда, заходящие в порты Северной Норвегии оснащены оборудованием, которое позволяет детально изучать подводную инфраструктуру — кабели связи, обеспечивающие интернет-сообщение между Европой и США, и энергетические узлы.

Более того, полиция безопасности Норвегии (PST) неоднократно предупреждала, что под видом моряков на этих судах работают кадровые сотрудники спецслужб РФ.

Кремль превратил рыболовный промысел в операцию по картографированию целей для потенциальных диверсий. Что это, если не прямая подготовка к нападению, где первый удар будет нанесен не ракетами, а "отключением" связи и энергии на всем норвежском севере, а может и в более широких масштабах.

Одновременно со шпионажем с помощью судов, россияне используют "дипломатию подглядывания", опираясь на свое консульство в Киркенесе. Ситуация в данном норвежском городе просто хрестоматийный пример наглости путинского режима. Российское консульство здесь расположено в непосредственной близости от здания мэрии. Это не просто удобный адрес. Это идеальный наблюдательный пункт, позволяющий вести учет всех посетителей и сотрудников муниципальных служб; осуществлять радиоэлектронную разведку за административными зданиями; создавать атмосферу постоянного давления на местных чиновников, напоминая о "незримом присутствии" Москвы.

Самая темная часть шпионской кампании Кремля касается россиян, проживающих в Норвегии. Спецслужбы РФ окончательно перешли к тактике чуть ли не заложников. На границе фиксируются массовые факты жестких допросов прибывающих россиян. От людей требуют полный доступ к смартфонам, информацию о контактах среди норвежцев и других россиян, сведения о настроениях в диаспоре.

Для Москвы любой россиянин за рубежом либо агент, либо предатель. Людей буквально принуждают к шпионажу против страны, которая дала им безопасность и работу. Это не защита соотечественников, а их беспринципное использование в качестве "расходного материала" для дестабилизации Норвегии.

Интерес РФ в подобных активностях прозрачен: Арктика становится последним рубежом, где Кремль надеется навязать НАТО свои правила игры. Накапливая данные о жителях, изучая слабые места в обороне и портах, путинский режим готовит почву для того, чтобы в нужный момент шантажировать Европу "арктическим фронтом".

В свою очередь, Норвегия крайне долго проявляла сдержанность и терпение. Но когда "рыбаки" начинают изучать военные кабели, а консулы – следить за мэрами, время дипломатии молчания заканчивается. Пора Осло продумать меры действенного отпора токсичному соседу, занимающемуся планомерным подрывом его безопасности, и затевающему серьезную военную схватку в Арктике.