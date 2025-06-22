'Исторический момент для всего мира': Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

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Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, самолеты Соединенных Штатов уже находятся вне воздушного пространства Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боекомплект бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы сделать это. НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – заявил он.

Трамп также написал, что он выступит с обращением к нации касательно этой "очень успешной военной операции в Иране".

"Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира. Теперь Иран должен согласиться прекратить эту войну. Спасибо вам!" – добавил он.

Перед этим в Соединенных Штатах зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы в штате Миссури. В воздухе было зафиксировано по меньшей мере 8 таких бомбардировщиков.

Израильский чиновник сообщил Axios, что для проведения ночного удара по ядерным объектам Ирана США использовали именно такие самолеты.

Мы подробно рассказывали о ядерном центре в Фордо, где происходит обогащение урана. Этот объект является наиболее защищенным и расположен глубоко под землей, из-за чего его не могут поразить Воздушные силы Израиля.

Только американская армия имеет в своем арсенале бомбу GBU-57 весом 13 000 кг, способную добраться до этого объекта. Она предназначена для уничтожения глубоких подземных бункеров или хорошо спрятанного оружия в высокозащищенных объектах. Считается, что это единственное оружие, доставляемое воздушным путем, которое имеет шанс уничтожить объект в Фордо.

Трамп распространил пост, в котором сказано, что "Фордо больше нет".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп считает, что Иран или капитулирует, или согласится на любые условия Израиля и США, и это произойдет в ближайшее время. По мнению американского лидера, израильтяне способны одолеть Тегеран за две недели.

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