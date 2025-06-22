Генсек ООН осудил удары США по Ирану, а Тегеран потребовал экстренного заседания

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он назвал произошедшее "опасной эскалацией".

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Об этом чиновник написал в соцсети X. В то же время Тегеран потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ударов США.

Гутерриш в своем посте назвал американская атака "опасным обострением ситуации" на Ближнем Востоке, который и так "уже на грани".

"Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира", – подчеркнул генсек ООН.

Он призвал все государства-члены к деэскалации и соблюдению своих обязательств по Уставу ООН и других норм международного права.

"Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия", – заявил Гутерриш.

После ударов ВВС США по трем иранским объектам, которые произошли ночью 22 июня, посол Ирана в ООН Амид Саид Иравани потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности из-за того, что он назвал "ужасными нападениями и незаконным применением силы Америкой против Ирана".

Ранее же один из иранских чиновников заверил, якобы Тегеран заранее эвакуировал свои ядерные объекты еще до ударов США. Он утверждал, что заводы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министры иностранных дел стран Лиги арабских государств жестко осудили удары Израиля по Ирану. В совместной декларации, подписанной на встрече в Стамбуле (Турция), они также обратились с призывом к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

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