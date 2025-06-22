Иран заявил, якобы спрятал свои ядерные объекты еще до ударов США

В Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые ночью 22 июня были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

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Об этом заявил заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини. Его слова процитировало BBC.

Так, чиновник утверждал, что Иран успел вывезти все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары Военно-воздушными силами США.

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь, однако отметил, что решение об эвакуации было принято "некоторое время назад".

Кроме этого, Абедини заявил, что Иран "не понес серьезных потерь, поскольку материалы уже были вывезены".

Напомним, что 22 июня около 02:30 ночи по иранскому времени американские ВВС атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

Организация по атомной энергии Ирана опубликовала заявление по ударам США, в котором обвинила в соучастии Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Там отметили, что указанные три ядерных объекта "подверглись жестокой агрессии в нарушение международного права".

Президент США Дональд Трамп заявил, что это "исторический момент для всего мира". Впоследствии он выступил со специальным обращением и сообщил о "полном и безвозвратном уничтожении" ключевых ядерных объектов Ирана. Он призвал Тегеран заключить мир, иначе будут атакованы и другие цели в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июня Израиль нанес воздушный удар по пригороду Исфахана. Очередной атакой был уничтожен цех по производству центрифуг на иранском ядерном объекте в этом регионе.

В тот же день израильские ВВС совершили еще серию авиаударов по центральному Ирану, нацеливаясь на военные объекты. В результате было уничтожено около тысячи БПЛА, ожидавших запуска против Израиля, три иранских истребителя и несколько военных.

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