Над ядерным объектом Фордо в Иране поднялось черное облако дыма: видео

В сети опубликовали кадры из Ирана после атаки Соединенных Штатов Америки, на которых на ядерном объекте Фордо виден дым. Достоверных данных о том, получил ли объект повреждения, пока нет.

Видео дня

Видео опубликовало издание IRNA. По данным CNN, место геолоцировано как Фордо. Кадры были сняты на автостраде Тегеран-Ком, примерно в 13 км к западу от объекта.

Видно, как, вероятно, над Фордо поднимается облако дыма. Человек на видео говорит: "Единственный дым, видимый в небе над Фордо, – это дым с ядерного объекта Фордо".

CNN со ссылкой на спутниковые снимки NASA сообщает, что вблизи иранского ядерного объекта в Фордо обнаружили два тепловых сигнала утром в воскресенье, 22 июня. Однако, оба были обнаружены до того, как президент США Дональд Трамп впервые объявил о нанесении ударов по Ирану.

С момента нанесения Израилем ударов по Ирану 13 июня никаких других тепловых сигналов вблизи объекта в Фордо не регистрировалось.

В то же время иранское агентство Fars подтверждает, что ядерный объект в Фордо подвергся атаке американской авиации, однако утверждает, что серьезных повреждений он не получил.

Однако советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади заявил, что Иран ожидал атаку США и объект в Фордо "уже давно эвакуирован и не понес необратимого ущерба".

Reuters с ссылкой на иранских высокопоставленных источников пишет, что перед атакой США большая часть высокообогащенного урана была вывезена из подземного объекта в Фордо. Кроме того количество персонала на объекте якобы также сократили до минимума.

Объект Фордо является вторым по значимости центром обогащения урана в Иране, который пострадал от ударов США после Натанзу.

Напомним, что в ночь на 22 июня Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил. По его словам, это "исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира".

В Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, после ударов по Ирану ряд американских политиков резко раскритиковали решение Трампа. Они отметили, что такие действия являются основанием для импичмента.

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