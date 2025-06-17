Расположен в мегабункере под горой и недосягаем для ВВС Израиля: что известно о главном ядерном объекте Ирана

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", направленную против ядерной программы Ирана. ЦАХАЛ начал наносить удары по целому ряду объектов, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

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Главной целью Израиля является ядерный центр в Фордо, где происходит обогащение урана. Этот объект является наиболее защищенным и расположен глубоко под землей, из-за чего его не могут поразить Воздушные силы Израиля. OBOZ.UA собрал самую важную информацию о центре в Фордо.

Завод по обогащению топлива в Фордо: что о нем известно

Завод по обогащению урана Фордо был построен в 2000-х годах на базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от Кума – священного города шиитов и "духовной столицы" Ирана, пишет Financial Times.

Иран начал строить завод в Фордо уже после того, как официально объявил о закрытии своей военной ядерной программы. Исламская Республика признала его существование только в сентябре 2009 года, после того как США, Великобритания и Франция обнародовали разведданные о нем.

В 2015 году, в рамках так называемой ядерной сделки Барака Обамы, Иран согласился прекратить обогащение урана в Фордо и превратить объект в исследовательский центр. Однако в 2018 году следующий президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поэтому Иран возобновил обогащение урана в Фордо.

В 2019 году Иран сообщил, что будет обогащать там уран до 5%, а затем и до 20%. Уже в 2023 году МАГАТЭ зафиксировало наличие урана, обогащенного до 83,7%, что близко к уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

Важно то, что Фордо – это наиболее укрепленный ядерный объект Ирана. Завод был построен глубоко в горе, чтобы защитить его от атак.

Иран построил центрифужный объект в Фордо, зная, что ему нужно было закопать его глубоко, чтобы предотвратить удары. В 1981 году, используя истребители F-15 и F-16, Израиль разбомбил ядерный объект вблизи Багдада в рамках своих усилий, направленных на то, чтобы помешать Ираку получить ядерное оружие. Этот объект был наземным, отмечает The New York Times. Поэтому Иран решил не повторять эту ошибку.

Имеет ли Израиль возможность уничтожить этот объект

Общепринятым является мнение, что Израиль не может уничтожить Фордо самостоятельно. Но, по словам военных чиновников, Израиль может приблизиться к этому, поразив более доступные электростанции, которые обеспечивают работу объекта.

В сочетании с воздушными бомбардировками Ирана Израилем, атаки на соседние с Фордо заводы могут значительно замедлить способность самого защищенного ядерного объекта Ирана продолжать обогащать уран.

Армия обороны Израиля и спецслужбы могут также искать другие способы вывести объект из строя, в том числе уничтожить вход в него.

Помогут ли США поразить ядерный центр в Фордо

Только американская армия имеет в своем арсенале бомбу GBU-57 весом 13 000 кг, способную достать до этого объекта. Она предназначена для уничтожения глубоких подземных бункеров или хорошо спрятанного оружия в высокозащищенных объектах. Считается, что это единственное оружие, доставляемое воздушным путем, которое имеет шанс уничтожить объект в Фордо.

Бомба имеет гораздо более толстый стальной корпус и содержит меньшее количество взрывчатки, чем бомбы общего назначения аналогичного размера. Тяжелый корпус позволяет боеприпасу оставаться невредимым, когда он пробивает грунт, скалу или бетон перед детонацией. Размер бомбы предполагает, что ее может нести только американский малозаметный бомбардировщик B-2.

Однако пока президент США Дональд Трам не принял никаких мер для отмены многолетней политики Америки касательно поставок Израилю бомб для уничтожения бункеров.

Axios писал, что Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы разрушить подземный ядерный объект Фордо.

Также СМИ сообщали, что Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США могут нанести удар по иранскому ядерному объекту в Фордо в случае необходимости. В то же время Белый дом опроверг планы США по военной операции против Ирана, заявив, что сейчас не время для таких действий.

Ранее мы подробно рассказывали о ядерной программе Ирана, том, какие объекты уже оказались под ударом ЦАХАЛ и остановит ли это Тегеран.

Как сообщал OBOZ.UA, под вечер 13 июня Израиль нанес новые удары по Ирану. В частности, два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо. Тогда в СМИ писали, что взрывы произошли на поверхности центра в Фордо, тогда как ядерный объект находится на глубине нескольких сотен метров под землей.

16 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о состоянии иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые атаковал Израиль. Говоря о Фордо, где находится завод по обогащению ядерного топлива, он отметил, что этот объект не получил повреждений.

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