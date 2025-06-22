Иран атаковал Израиль ракетами после ударов США по ядерным объектам: более 15 раненых

После атаки США на ключевые ядерные объекты Ирана Тегеран нанес удары баллистикой по Израилю. Тревога была объявлена в северной и центральной части страны, на которую летели до трех десятков иранских баллистических ракет.

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Известно о разрушениях в Хайфе, Тель-Авиве и Нес-Ционе, среди поврежденных зданий – центр ухода за пожилыми людьми, есть пострадавшие. Подробности сообщает израильское издание The Times of Israel.

О фиксации запусков баллистических ракет из Ирана в Армии обороны Израиля заявили около 07:30 по киевскому времени. Это была первая иранская атака баллистикой за более чем сутки. Сирены звучали в центральной и северной части Израиля. И еще до завершения тревоги начали поступать сообщения о прилетах, на которые реагировали израильские медики и силы безопасности.

По оценкам Армии обороны Израиля, во время последней атаки на Израиль из Ирана было запущено около 20-30 баллистических ракет.

Около 8 часов утра начала появляться первая конкретика относительно прилетов. В частности, попадание зафиксировано в Хайфе, где во время атаки не включилась сирена. Командование тыла разбирается, почему людей не предупредили об угрозе.

Уже вскоре в Командовании тыла заявили, что баллистика до Хайфы не долетела. А разрушения скорее всего вызвала израильская ракета-перехватчик, упавшая на территории города. Неисправностей в системе предупреждения не зафиксировано.

В Хайфе пострадали три человека, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В целом, по словам гендиректора израильской национальной медицинской службы Magen David Adom Эли Бина, команды спасательного агентства реагируют на сообщения о поражении ракетами и осколками на более чем 10 объектах по всей стране.

Атака происходила двумя волнами с задействованием 27 ракет: 22 Иран запустил в первой волне, еще пять – во время второй. Под ударом, сообщили в Командовании внутреннего фронта Армии обороны Израиля, оказались Хайфа и центральная часть Израиля.

По состоянию на 08:20 было известно о по меньшей мере 11 пострадавших по всей стране. Среди них – 30-летний мужчина с осколочными ранениями средней тяжести, остальные – легкие.

В Тель-Авиве сообщили о пяти раненых с легкими травмами, среди них – двое детей. Пострадавшие проходят лечение в травматологическом отделении медицинского центра Ихилов.

В этом городе в результате иранской атаки пострадало заведение по уходу за пожилыми людьми. В городе продолжается эвакуация гражданских.

Также под ударом оказался город Нес-Циона.

Около 9 часов утра количество пострадавших в результате ракетной атаки Ирана по Израилю возросло до 16 человек, 15 из них получили легкие травмы.

Тем временем в Иране заявили, что нанесли удары по ряду объектов в Израиле, среди которых якобы были аэропорт Бен-Гурион, а также "центр биологических исследований", логистические базы и различные уровни командно-контрольных центров.

"Двадцатая волна операции "Честное обещание 3" началась с использования комбинации дальнобойных ракет на жидком и твердом топливе с разрушительной мощностью боеголовок", – говорится в заявлении вооруженных сил Ирана, процитированном информационным агентством Fars.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

Уже после ударов Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, заявив, что "Будет либо мир, либо трагедия для Ирана!"

В ответ Иран заявил, якобы вывез "критические материалы" с атакованных объектов еще до ударов США.

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