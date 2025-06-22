"Будет либо мир, либо трагедия для Ирана!" Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели

Президент США Дональд Трамп заявил о "полном и бесповоротном уничтожении" ключевых ядерных объектов Ирана после американской атаки в ночь на 22 июня. По его словам, теперь "забияка" Тегеран должен заключить мир, иначе получит еще более масштабные удары.

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Об этом американский лидер сказал в обращении к нации из Белого дома, выступая в сопровождении вице-президента Джей-Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. В ответ Иран пригрозил американцам "тяжелыми потерями", а в Израиле военные ввели повышенный уровень готовности.

"Сегодня я могу сообщить миру, что эти удары были впечатляющим военным успехом. Иранские объекты по обогащению ядерной энергии были полностью и безвозвратно уничтожены. Иран, забияка Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными", – высказался Трамп.

Он обратился к израильскому руководству и поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В частности сказал, что США и Израиль "работали как команда" и "прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля".

В дальнейшем президент США также анонсировал пресс-конференцию Пентагона относительно ударов по объектам в Иране.

"Это не может продолжаться. Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, свидетелями которой мы стали за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из них и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать эти другие цели с точностью, скоростью и мастерством", – подчеркнул Трамп.

Напомним, что в ночь на воскресенье американский лидер в соцсети Truth Social написал об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он отметил, что удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил и назвал это "историческим моментом для всего мира".

В ответ иранские СМИ процитировали аятоллу Али Хаменеи, который сказал: "Вступление США в зону боевых действий нанесет им непоправимый ущерб. Американцы понесут еще более тяжелые потери и удары, чем раньше".

Государственное телевидение Ирана заявило, что каждый американский гражданин и военнослужащий в регионе "теперь является законной целью".

На этом фоне Армия обороны Израиля объявила повышенный уровень готовности в стране, закрытие воздушного пространства, приостановление учений, запрет на собрания и прекращение работы любых учреждений, которые не выполняют критически важные функции.

Как пишет Times of Israel, Нетаньяху после ударов позвонил Трампу и назвал этот разговор "теплым и очень трогательным". Он добавил, что его обещание уничтожить ядерные объекты исламской республики выполнено.

В свою очередь Организация по атомной энергии Ирана опубликовала заявление по поводу ударов США, обвинив Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) якобы в соучастии.

"Ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан в Иране подверглись жестокой агрессии в нарушение международного права, атаки были осуществлены при соучастии МАГАТЭ. Иран, как страна, не допустит остановки развития ядерной промышленности, которая была построена на крови ядерных мучеников", – говорилось в заявлении.

В то же время заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини утверждал, что якобы Тегеран спрятал свои ядерные объекты еще до ударов США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп высказался о возможности отправить Сухопутные войска США в Иран на фоне его конфликта с Израилем и отказа страны остановить развитие своей ядерной программы. Американский лидер сказал, что не хотел бы даже думать об этом.

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