Администрация Трампа готовится к возможной мести Ирану в течение 48 часов – СМИ

В администрации американского президента Дональда Трампа якобы готовятся к возможной мести со стороны Ирана после ударов по ядерным объектам страны. В Белом доме говорят, что следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность.

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Об этом пишет NBC News со ссылкой на слова двух чиновников в сфере обороны и высокопоставленного чиновника Белого дома. По их словам, пока непонятно, будет ли потенциальное возмездие направлено на зарубежные или внутренние объекты, или на оба.

Два чиновника, знакомых с военным планированием, ранее на этой неделе заявили, что у Ирана уже есть планы по нанесению ударов по базам и активам США на Ближнем Востоке в случае необходимости. Однако, в то время еще не было никаких признаков неминуемого развертывания планов.

Как пишет СМИ, базы и активы США находятся в состоянии максимальной боевой готовности в течение нескольких месяцев. Однако после того, как Израиль начал войну с Ираном 13 июня, обеспокоенность в администрации Трампа еще больше усилилась в связи с возможными атаками на активы США со стороны Ирана или его доверенных лиц в регионе.

Напомним, что в ночь на 22 июня Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил. По его словам, это "исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира".

В Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, после ударов по Ирану ряд американских политиков резко раскритиковали решение Трампа. Они отметили, что такие действия являются основанием для импичмента.

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