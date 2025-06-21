'Израиль справляется хорошо': Трамп дал Ирану 'две недели максимум'

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Иран либо капитулирует, либо согласится на любые условия Израиля и США, и это произойдет в ближайшее время. По мнению американского лидера, израильтяне способны одолеть Тегеран за две недели.

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Об этом президент США сказал журналистам, когда направлялся к своему гольф-курорту на благотворительный ужин MAGA. Трамп отметил, что лично он "всегда миротворец", однако "иногда нужна жесткость".

"Израиль справляется хорошо. Иран не так хорошо справляется. Будет трудно заставить кого-то остановиться. Я даю Ирану определенный период времени. Я бы сказал, что две недели является максимумом", – сказал американский президент.

По его убеждению, у Израиля есть "ограниченные возможности" для уничтожения иранских ядерных объектов, и хотя израильтяне "не могут проникать слишком глубоко", Трамп считает, что "этого и не потребуется".

Причем Трамп добавил, что по его мнению израильтянам не нужна военная помощь, и он "не хочет даже размышлять" о возможном использовании Вооруженных сил США в Иране. Хотя, по словам американского лидера, это "крайний вариант", но возможный.

"Если будет атака (на американские объекты в регионе), мы благодаря современному оборудованию почти мгновенно узнаем, кто ее совершил, и эти люди будут очень, очень несчастливы", – пообещал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Европы и Ирана – стороны пытаются возобновить переговоры по ядерной программе Ирана и, таким образом, избежать "эскалации конфликта".

Но Трамп, представители которого (по крайней мере, как утверждает сам президент) также ведут переговоры с Тегераном, очень скептически оценивает аналогичные усилия Европы.

"Они (переговоры в Швейцарии) не помогли, Иран не хочет разговаривать с Европой. Они хотят разговаривать с нами. Европа не сможет помочь в этом", – утверждает президент США и добавляет, что Америка "уже ведёт переговоры с Ираном, и посмотрим, что будет дальше".

Напомним, что и в самом деле Иран впервые провёл прямые переговоры с Соединёнными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и военное руководство страны уже встретились с высокопоставленными чиновниками США, но без участия американского президента Трампа. Встреча состоялась в то время, когда США размышляют, присоединяться ли к ударам Израиля по Ирану.

Трамп в течение следующих двух недель будет принимать решение, будут ли США непосредственно вовлечены в израильско-иранский конфликт, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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