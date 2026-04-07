Иран прекратил прямые дипломатические отношения с США после заявлений Трампа – медиа

Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами Америки из-за угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" в понедельник утром. Несмотря на это переговоры с посредниками по прекращению огня продолжаются.

Об этом сообщают The Wall Street Journal и газета The New York Times со ссылкой на чиновников с Ближнего Востока. Этот шаг временно осложнил усилия по заключению соглашения до крайнего срока, установленного Трампом, но не завершил переговоры, сообщили чиновники.

Что известно

Несмотря на это иранская провластная газета Tehran Times утверждает, что "дипломатические и косвенные каналы переговоров с США не закрыты". Один из чиновников заявил, что Тегеран собирается послать"сигнал неодобрения и неповиновения", прервав свое участие в переговорах.

В то же время в данный момент непонятно, возобновятся ли прямые переговоры до крайнего срока. А в Белом доме не ответили на запросы обоих СМИ по поводу комментариев.

Реакция Конгресса

В свою очередь, член Палаты представителей, конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис заявил, что демократы будут требовать еще одного голосования по резолюции об ограничении применения американской военной силы в Иране.

"Нам нужен лишь один или два дополнительных республиканца, и я думаю, что мы на пути к этому. Конгресс должен немедленно проголосовать за прекращение безрассудной войны, которую выбрал Дональд Трамп, и помешать ему втянуть нас в Третью мировую войну", – сказал политик.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. Сегодня ночью, 7 апреля, истекает объявленный президентом США ультиматум Ирану с требованием открыть Ормузский пролив.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны США рассматривает возможность расширения перечня целей для ударов по Ирану, включив в него объекты двойного назначения. Речь идет об инфраструктуре, которая используется как гражданскими, так и военными, что может существенно изменить характер военной кампании и вызвать дискуссии относительно соблюдения международного права.

