'Никакого ядерного оружия, ракет и беспилотников': Хэгсет раскрыл подробности мирного соглашения США с Ираном

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил о жестких условиях возможной мирной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран должен полностью отказаться от ядерного оружия, а также прекратить производство ракет и беспилотников.

В Пентагоне отмечают, что никаких уступок в вопросах вооружения не предвидится. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Пентагоне.

Гегсет подчеркнул, что потенциальное перемирие с Ираном возможно только при условии полного контроля над его военными программами. В частности, речь идет о полном отказе от ядерного оружия и ликвидации всех материалов, которые могут быть использованы для его создания.

"Согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые им не положено иметь, будут изъяты – любые материалы", – сказал он.

Также Гегсет заявил, что иранские ядерные объекты находятся под постоянным воздушным контролем.

Отдельно министр обратил внимание на позицию президента США Дональда Трампа, который, по его словам, с самого начала четко заявил: Иран не должен и не будет иметь ядерного оружия. Эта позиция остается неизменной.

"Трамп с самого начала четко заявил: иранского ядерного оружия не будет. Точка. Конец", – сказал министр.

Кроме того, условиями будущего соглашения предусмотрен полный отказ Ирана от производства ракет, пусковых установок и беспилотников. По словам Гегсета, соответствующая инфраструктура уже подверглась серьезным ударам и часть объектов была уничтожена.

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое всколыхнуло мир – он угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. После этого начали звучать опасения относительно мощного удара Америки по Исламской Республике, возможно, даже ядерного. Однако в конце концов этого не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, США в ночь на 7 апреля ударили по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Для Тегерана он является ключевым центром экспорта нефти; эксперты ранее рассматривали его как одну из потенциальных локаций для американской наземной операции.

