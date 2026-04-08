'США будут тесно сотрудничать с Ираном': Трамп раскрыл подробности мирного соглашения

Значительная часть положений мирного плана с Ираном уже согласована. Кроме того, Вашингтон планирует тесно сотрудничать с Тегераном в рамках будущих договоренностей.

Такие подробности о мирном соглашении с Ираном сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social. По словам Трампа, США планируют сотрудничать с Ираном после того, как, по его оценке, в стране произошла "очень продуктивная смена режима"

Глава Белого дома отметил, что в рамках договоренностей не предусматривается обогащение урана. Кроме того, американская сторона вместе с Ираном будет работать над извлечением глубоко спрятанной ядерной "пыли", за которой уже ведется тщательное спутниковое наблюдение.

"США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену режима! Обогащения урана не будет, и США, работая с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко закопанную ядерную "пыль", – говорится в заметке Трампа.

Кроме того, президент США сообщил о предстоящих переговорах о смягчении тарифов и санкций между двумя странами. Он подчеркнул, что значительная часть из 15 пунктов мирного плана страны уже согласовали, а обсуждение других положений продолжается.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Также OBOZ.UA сообщал, перемирие между США и Ираном подарило нефтетрейдерам надежду на стабилизацию ситуации с ценами на ресурс, благодаря чему котировки на "черное золото" обвалились ниже $100 за баррель. Это стало самым большим однодневным падением цен со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

