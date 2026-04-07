Иранский режим сгоняет людей для прикрытия объектов энергетики 'живым щитом' от ударов США. Фото и видео

Иранские власти организовали массовые собрания людей возле объектов энергетики на фоне обострения отношений с США. Акции с так называемыми "живыми цепями" состоялись, в частности, в Керманшахе, Тебризе и Ахвазе 7 апреля.

Видео дня

Об этих событиях сообщает иранское агентство Mehr News Agency, которое публикует соответствующие сообщения в соцсети X. В материалах показаны фото и видео с мест событий, а участников акций называют "иранскими патриотами".

В одном из сообщений говорится, что "люди добровольно формируют живые цепи для защиты национальной инфраструктуры".

На обнародованных кадрах видно, как группы людей собираются вокруг электростанцийи выстраиваются в линии. В Керманшахе участники держат государственные флаги и плакаты, стоя вблизи энергетического объекта. Похожая ситуация зафиксирована и в Тебризе, где также организовали "живую цепь".

В Ахвазе люди вышли на Белый мост. Они растянули длинный государственный флаг и выстроились вдоль переправы. Выглядит это как демонстративная акция, которая должна привлечь внимание. Но в то же время создается ощущение, что присутствие гражданских здесь не случайно.

Детали и реакции

Такие действия происходят на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Он потребовал от Тегерана открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по восточному времени США, что соответствует 03:00 8 апреля по Киеву. В случае невыполнения он пригрозил ударами по иранским электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры.

На этом фоне организация массовых акций возле стратегических объектов выглядит как попытка усложнить возможные атаки. Присутствие большого количества гражданских может стать дополнительным фактором сдерживания. Хотя официально это подают как проявление патриотизма, сам формат акций вызывает вопросы относительно их реальной цели.

Напомним, что в Тегеране ответили, что не собираются открывать Ормузский пролив для судоходства, пока не получат "компенсацию" военных убытков. Эти средства Тегеран планирует взять из доходов от "транзитного сбора".

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны США рассматривает возможность расширения перечня целей для ударов по Ирану, включив в него объекты двойного назначения. Речь идет об инфраструктуре, которая используется как гражданскими, так и военными, что может существенно изменить характер военной кампании и вызвать дискуссии о соблюдении международного права.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!