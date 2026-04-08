'Трамп вошел в историю': Гегсет заявил о 'решительной военной победе' над Ираном. Видео

Президент США Дональд Трамп вошел в историю благодаря ряду военных решений и операций, направленных против Ирана. Последние действия США являются "решительной военной победой".

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хэгсет. По его словам, глава Белого дома, в отличие от предшественников, действовал решительно.

Также он заявил о достижении, по его словам, решающей военной победы во время операции "Эпическая ярость".

"Президент Трамп вошел в историю. От удара, который уничтожил Касема Сулеймани до срыва катастрофической сделки Обамы с Ираном, до высокоточной кампании, которая уничтожила ядерные объекты Ирана в рамках операции "Полуночный молот" и до решающей военной победы, которой мы только что достигли в операции "Эпическая ярость"", – заявил глава Пентагона.

7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. Он подчеркнул, что "47 лет смерти" наконец завершатся.

Впоследствии глава Белого дома заявил, что согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива. По данным CNN, Израиль также согласился на временное прекращение огня.

"Причина этого заключается в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели и находимся на очень продвинутой стадии заключения окончательного соглашения по долгосрочному миру с Ираном и мира на Ближнем Востоке", – объяснил свои действия политик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на перемирие на Ближнем Востоке и отметил, что прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. В контексте российско-украинской войны глава государства подчеркнул, что Киев готов отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары.

