США и Иран проведут переговоры в Пакистане в эту субботу: что известно о составе делегаций

В эти выходные в Исламабаде (Пакистан) состоятся переговоры между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп отправляет на Ближний Восток переговорную группу во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

К взаимодействию с иранцами также присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом во время брифинга в среду, 8 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, первый раунд переговоров состоится в субботу утром по местному времени. В США с нетерпением ждут этих личных встреч.

"Вэнс сыграл очень значительную и ключевую роль в этом с самого начала. Конечно, он правая рука президента. Он вице-президент Соединенных Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях", – добавила Ливитт.

На вопрос о рисках для безопасности, связанных с поездкой вице-президента в Пакистан, она ответила, что Белый дом полностью доверяет Секретной службе США, которая "выполняет свою работу, чтобы обеспечить безопасность вице-президента и переговорной группы президента".

Перемирие между США и Ираном

Соединенные Штаты Америки и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня с целью начать переговорный процесс. По заявлениям политических и военных экспертов, существует риск, что Иран использует время прекращения огня для перевооружения, перегруппировки и передислокации собственных систем вооружения и противовоздушной обороны. Однако в Пентагоне отрицают существование такого риска.

По словам главы американского военного ведомства Пита Хегсета, "США будут следить за ситуацией" за ситуацией в Иране. А Центральное командование "имеет ряд вариантов реагирования" на любые действия иранского режима.

Тем временем Иран заявил о возможном выходе из недавно согласованного двухнедельного перемирия с США уже в первый день его действия. Причиной недовольства стали удары Израиля по территории Ливана, которые в Тегеране считают прямым нарушением договоренностей.

