'Миром овладело безумие': министр обороны Италии призвал не допустить ядерной эскалации войны в Иране

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил во вторник в парламенте страны, что война вокруг Ирана может перейти в ядерную фазу. Он подчеркнул, что мир оказался на опасном уровне эскалации именно сейчас, когда напряжение только растет.

Об этом заявил Гвидо Крозетто во время выступления в парламенте Италии, а также в комментарии для Corriere della Sera, о чем пишет Politico. По его словам, "безумие охватило мир", и ситуация, которая уже является трагической, может стать еще хуже.

Опасная риторика мира

Крозетто обратил внимание на то, что человечество уже имело опыт применения ядерного оружия и не сделало выводов. Он напомнил о Хиросиме и Нагасаки, подчеркнув, что решение об их бомбардировке принимали такие же люди. И добавил, что сегодня ядерное оружие остается в мире, а государства, которые его не имеют, пытаются получить.

Он также осторожно ответил на вопрос о реальности ядерной угрозы. Сказал, что даже не хочет произносить это слово, но признал – риск существует. По его словам, нынешний конфликт развивается по принципу, когда каждое действие вызывает еще более сильный ответ.

Ход войны и последствия

На фоне заявлений итальянского министра обостряется ситуация вокруг Ирана. США и Израиль ведут военную кампанию с конца февраля, нанося удары по объектам и руководству страны. Несмотря на значительные потери среди иранских лидеров и ослабление ракетной программы, власть в Тегеране сохраняется.

Иран в ответ перекрыл Ормузский пролив, что повлекло серьезные экономические последствия в мире. Это усиливает давление на США по завершению войны. В то же время президент США Дональд Трамп после интервью Крозетто написал в соцсетях, что "целая цивилизация может погибнуть уже этой ночью".

В марте представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что организация готовится к возможному ядерному сценарию, если эскалация не остановится. Одной из целей войны называли недопущение получения Ираном ядерного оружия, и по данным американских и израильских источников, это уже достигнуто.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. Сегодня ночью, 7 апреля, истекает объявленный президентом США ультиматум Ирану с требованием открыть Ормузский пролив.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны США рассматривает возможность расширения перечня целей для ударов по Ирану, включив в него объекты двойного назначения. Речь идет об инфраструктуре, которая используется как гражданскими, так и военными, что может существенно изменить характер военной кампании и вызвать дискуссии относительно соблюдения международного права.

