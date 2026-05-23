Агентство Reuters обнародовало материал "UN refugee agency says $1 million worth of aid lost in Russian strike in Ukraine" (Агентство ООН по вопросам беженцев заявило о потере помощи на сумму 1 миллион долларов из-за российского удара по Украине). В нем в частности отмечается "Агентство ООН по делам беженцев в пятницу заявило о потере помощи на сумму 1 миллион долларов, когда российская ракета поразила один из его складов в Днепре на востоке Украины в начале этой недели.

Далі текст на мові оригіналу.

Склад, який містив матеріали для екстреного укриття, включаючи килимки для сну та гігієнічні набори, був знищений у середу, і двоє людей загинули, повідомила через відеозв’язок з Польщі Бернадетт Кастель-Голлінгворт, представниця УВКБ ООН у Києві.

За даними УВКБ ООН, ці постачання були призначені для розподілу серед переміщених осіб та постраждалих від війни людей у прифронтових районах України, що позбавляло людей критично важливої допомоги у час значної її потреби, оскільки примусове переміщення та евакуація з прифронтових районів тривають.

"Це важливо для нас, оскільки це перший випадок, коли об’єкт УВКБ ООН стає мішенню або атакується", – сказала Кастель-Голлінгворт. УВКБ ООН заявило, що це частина ширшої тенденції нападів на гуманітарні конвої.

Минулого тижня два чітко позначені конвої ООН з гуманітарними працівниками були збиті дронами: одна вантажівка доставляла допомогу в Дніпропетровській області, а також конвой, який прямував до Острова в Херсонській області, став мішенню, повідомило УВКБ ООН".

Путін воює з ООН, але там чомусь це воліють не помічати. Адже напад окупаційних московських сил на оонівську гуманітарну допомогу – це не випадковість, а частина більш системного підходу, що має декілька рівнів значення.

На практиці це сигналізує про зміну характеру війни: гуманітарні організації, які традиційно користуються правовим захистом під час воєнних дій, дедалі частіше опиняються під прицілом. Така тенденція створює небезпечний прецедент, який підриває міжнародні норми ведення війни та гуманітарного права, закріплені в Женевських конвенціях.

Не менш тривожним є факт, що ці події відбуваються на фоні систематичних атак на гуманітарні конвої ООН, які останніми тижнями ставали мішенями дронів у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Це дозволяє говорити про певну закономірність: російська військова стратегія в Україні дедалі частіше включає удари по об’єктах, які формально не є військовими, але виконують ключову функцію у підтримці цивільного населення.

Такий підхід має одночасно фізичний і психологічний ефект: він не лише руйнує матеріальні ресурси, а й підігріває відчуття безвиході серед населення та посилює міжнародну ізоляцію країни-агресора через очевидне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права.

Можна сказати, що ці атаки демонструють дві взаємопов’язані тенденції. По-перше, вони свідчать про цілеспрямоване прагнення підірвати здатність України забезпечувати базові потреби переміщених осіб та цивільного населення у прифронтових районах.

Це є елементом стратегії "гібридної блокади", коли звичайне постачання гуманітарної допомоги перетворюється на ризиковану операцію, а міжнародні організації змушені переглядати маршрути та методи доставки допомоги.

По-друге, вони віддзеркалюють політичний вимір конфлікту: удари по об’єктах ООН є прямим викликом міжнародним структурам, що традиційно залишаються нейтральними, і вимагають від світової спільноти реагування на новий тип загрози – коли нейтральні гуманітарні агенції стають об’єктом російської агресії.

Водночас реакція міжнародної спільноти та медійний резонанс цих подій демонструють певну структурну складність. Попри очевидність агресії, яка безпосередньо зачіпає гуманітарні об’єкти, публічні заяви та дипломатичні кроки залишаються обережними.

Це відображає парадокс сучасної глобальної політики: формально всі держави підтримують принципи захисту гуманітарних місій, але реальна реакція на порушення цих принципів залишається обмеженою через ризики ескалації та політичні компроміси.

Знищення складу УВКБ ООН у Дніпрі стає не лише локальною трагедією, а також й індикатором структурного тиску злочинного режиму Путіна на міжнародні гуманітарні організації у зонах конфлікту. Ця ситуація також підкреслює внутрішньополітичний ефект для України та міжнародних донорів.

Втрата допомоги у такому масштабі ускладнює логістичну координацію гуманітарних програм і змушує уряд України та міжнародні структури адаптувати стратегії розподілу допомоги.

Для донорів це сигнал про необхідність збільшення резервів, розширення мережі складів у більш безпечних регіонах та розвиток альтернативних каналів доставки. Для України питання безпеки гуманітарних коридорів та цивільних об’єктів стає дедалі критичнішим, адже знищення таких складів прямо впливає на довіру населення до державних і міжнародних інституцій, що надають допомогу.

З огляду на міжнародно-правовий контекст, атака на склад ООН може розцінюватися як серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, оскільки цивільні об’єкти та гуманітарні місії користуються спеціальним захистом.

Однак практичні інструменти реагування на такі інциденти обмежені. Міжнародні організації здебільшого покладаються на дипломатичні канали, публічну координацію та санкційні механізми, тоді як тоталітарна Росія продовжує воювати з цивільним населенням та нищить критичну інфраструктуру, ігноруючи будь-які норми міжнародного права. Це створює постійну дисгармонію між правовим регулюванням та реальними діями на полі бою.

У сукупності ці події демонструють новий рівень ризиків для гуманітарних організацій в умовах сучасної війни. Вони змушують переглядати не лише логістику та стратегії захисту гуманітарних конвоїв, а й виробляти інші підходи до міжнародної політики реагування на порушення норм, які раніше вважалися непорушними.

В України ми бачимо не лише традиційну військову агресію. Це системна робота Росії з підриву гуманітарної стабільності, де удари по складах і конвоям є елементом гібридної війни, спрямованої на розхитування соціальної тканини та зменшення стійкості цивільного населення.

Російський теракт у Дніпрі став своєрідним символом нового етапу конфлікту: війна не обмежується фронтовими лініями, вона проникає у гуманітарну сферу, де для ворога будь-який об’єкт допомоги може стати ціллю.

Для міжнародного співтовариства це чіткий сигнал про необхідність перегляду принципів захисту гуманітарних структур та посилення механізмів швидкого реагування.

А для України це ще один аргумент на користь міжнародної підтримки у сфері безпеки цивільних і гуманітарних об’єктів, а також мобілізації ресурсів для підтримки постраждалих від конфлікту людей.

У політичному сенсі терористична атака на склад УВКБ ООН у Дніпрі стала дзеркалом сучасної війни, де гуманітарні та військові реалії переплітаються, а порушення міжнародних норм стають частиною стратегічного інструментарію агресора.

Коли диктатор Путін продовжує боротися з цивільним населенням в Україні, то в ООН мусять зробити з цього відповідні висновки. Російське вторгнення в Україну та цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі – це загрозливий виклик усій системі міжнародної безпеки, що має спонукати Організацію Об’єднаних Націй переглянути свою функціональну спроможність.

Поточна ситуація демонструє глибоку кризу інститутів ООН, де держава-агресор, володіючи правом вето в Раді Безпеки, паралізує ухвалення дієвих рішень для захисту мирного населення в Україні.

Задля збереження своєї легітимності та уникнення долі Ліги Націй, ООН мусить трансформуватися. Переглянути політику "глибокої стурбованості" та перейти до радикального реформування механізмів голосування, розширення інструментів юридичної відповідальності через Міжнародний кримінальний суд та створення прецедентів для обходу вето Російської Федерації у випадках масових порушень нею гуманітарного права.

Якщо цього не зробити, то подальше ігнорування неефективності інститутів ООН лише прискорить руйнацію світового порядку, заснованого на правилах, і стимулюватиме інші тоталітарні режими використовувати силу проти цивільного населення.