Справились за 10 минут: Израиль нанес крупнейший удар по Ливану с начала операции 'Ревущий лев'

Армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", атаковав несколько районов Ливана. По данным военных, операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. Военные заявили, что удары пришлись на командные центры и военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и южных районах Ливана.

"В течение 10 минут и одновременно в нескольких районах Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила крупнейший скоординированный удар, поразив более 100 командных центров и военных объектов "Хезболлы"", – говорится в заявлении.

Среди пораженных целей есть штабы, системы управления и контроля, а также разведывательные центры, которые, по утверждению израильской стороны, использовались для координации и планирования атак против израильских военных и гражданских. Также под удары попали объекты ракетных и морских подразделений, ответственных за запуски ракет по израильским силам на суше, море и на территории Израиля.

Кроме того, атакована инфраструктура сил "Радван" и авиационного подразделения, которые в Израиле называют элитными формированиями "Хезболлы". Военные отметили, чтоподготовка длилась несколько недель при участии Оперативного управления, Разведывательного управления, ВВС Израиля и Северного командования.

"По информации израильских военных, большинство пораженных объектов располагалось среди гражданской застройки, что, как утверждается, связано с использованием "Хезболлой" гражданского населения в качестве живого щита. Перед ударами, по их словам, были приняты меры для минимизации ущерба для непричастных лиц", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля Израиль нанесудар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в Асалуйе. Речь идет именно о крупнейшем нефтехимическом центре страны.

Как сообщал OBOZ.UA, США в ночь на 7 апреля ударили по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Для Тегерана он является ключевым центром экспорта нефти; эксперты ранее рассматривали его как одну из потенциальных локаций для американской наземной операции.

